Le ministre Garneau autorise le père Noël à décoller!

Vigilance au volant et grande prudence près des côtes et des voies navigables du Canada

OTTAWA, le 19 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a examiné et approuvé le plan de vol du père Noël pour son voyage autour du monde. L'inspecteur et le médecin-examinateur de Transports Canada se sont aussi prononcés : l'écotraîneau est en règle et le père Noël et ses rennes sont aptes à voler.

Le père Noël s'est engagé à participer à la campagne Laisse faire le cellulaire. Il mettra donc son cellulaire en mode « Avion » pour éviter toute distraction lorsqu'il tiendra les rênes.

Comme l'a demandé le ministre Garneau, le père Noël réduira sa vitesse en survolant les côtes et les voies navigables du Canada. Il a promis que ses rennes se déplaceraient à une vitesse de 10 trots (équivalent à 10 noeuds) au-dessus de l'Ouest du golfe du Saint-Laurent pour la sécurité des baleines qui pourraient se pointer le bout du nez. Par ailleurs, le Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, qui vise à protéger nos voies navigables et à enlever les bateaux abandonnés et les épaves le long de nos côtes, permettra au père Noël et à ses rennes d'amerrir en toute sécurité.

Tout au long de l'été, la lutine Dronita a aidé le père Noël à installer des panneaux « Drones interdits » aux limites de l'aéroport du pôle Nord pour rappeler aux gens qu'il est interdit de faire voler un drone à des fins récréatives à moins de 5,5 km des aéroports. Tout comme le ministre Garneau, le père Noël demande à tous ceux et celles qui recevront un drone en cadeau de suivre les règles de l'espace aérien et d'être au fait des plus récentes modifications à la réglementation sur la sécurité des drones. De nouvelles règles entreront en vigueur en 2018. Restez à l'affût : www.Canada.ca/securite-drones.

« Transports Canada a toujours travaillé de près avec le père Noël pour que les cadeaux soient distribués de façon sécuritaire et efficace à tous les enfants du Canada. Je suis très heureux que le père Noël ait décidé de laisser son cellulaire de côté. De plus, en prenant des mesures pour protéger les écosystèmes côtiers et les voies navigables du pays, il nous aide à les garder sécuritaires et propres pour les générations futures. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

