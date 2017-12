Journée Inondations du printemps 2017 : bilan et perspectives - La FQM émet 21 recommandations afin d'améliorer la gestion des inondations







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est présentée avec une série de 21 recommandations afin d'améliorer la gestion future des épisodes d'inondation dans un contexte de changements climatiques lors de la journée Inondations du printemps 2017 : bilan et perspectives, organisée par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

«?Dans un contexte de changements climatiques, les épisodes d'inondation que nous avons vécus au printemps dernier seront beaucoup plus fréquents. En tant que gouvernements de proximité et premiers intervenants sur le terrain, les municipalités doivent être en mesure de sécuriser les biens et les personnes et d'offrir l'assistance nécessaire aux sinistrés. Or, bien souvent, le manque de ressource et le manque de coordination dans le partage de l'information limitent la capacité d'intervention des municipalités?», a indiqué le président de la FQM, M. Richard Lehoux.

C'est d'ailleurs un des constats qu'a fait la FQM à la suite des inondations printanières : l'intervention auprès des citoyens sinistrés aurait été grandement améliorée si le gouvernement avait impliqué le palier municipal dès le départ dans la prise de décision et si le partage d'informations avait été plus constant.

«?Ce que l'on propose au gouvernement, c'est une véritable interaction entre nos deux paliers. C'est d'utiliser les forces de chacun pour améliorer la coordination lorsque de tels événements se produisent. Les municipalités et les MRC doivent être partie prenante de la solution et le gouvernement doit soutenir financièrement les efforts de ces dernières?», a ajouté M. Jacques Demers, vice-président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, qui était présent à cette journée de bilan.

L'enjeu de la communication est vital tout comme celui de l'accès à des données actuelles et complètes. Comme nous l'avons constaté ce printemps, la cartographie des zones inondables n'est pas disponible pour l'ensemble des municipalités. Il faut impérativement une aide gouvernementale pour compléter la cartographie et actualiser les données de cotes de crues. La FQM est d'ailleurs très sensible à cette question et collabore avec le consortium Ouranos afin d'outiller les municipalités et les accompagner dans leurs initiatives d'adaptation aux changements climatiques.

«?Il ne faut pas jouer à l'autruche et se mettre la tête dans le sable, nous allons connaître d'autres événements d'une telle envergure au cours des prochaines années. Les changements climatiques vont affecter les municipalités partout au Québec, que ce soit celles qui sont situées sur les berges d'une rivière ou celles sur les rives du Saint-Laurent. Nous devons travailler tous ensemble afin de nous y préparer et intervenir efficacement?», a conclu le président de la FQM.

