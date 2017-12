Investissements de 3 M$ pour la construction d'une nouvelle promenade et la réalisation d'aménagements récréotouristiques à Percé







PERCÉ, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la réalisation de la portion touristique du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé, le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 3 M$ à la ville de Percé. À terme, l'ensemble des travaux qui auront été réalisés totaliseront des investissements de l'ordre de 20 M$.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Plus précisément, le projet consiste à construire une nouvelle promenade touristique située au coeur de la ville de Percé et à réaliser des aménagements récréotouristiques.

« Je suis fier du soutien apporté par notre gouvernement pour la réalisation de ce projet d'envergure d'une grande importance, non seulement pour l'économie de la ville de Percé, mais également pour toute la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Percé, avec son rocher et l'île Bonaventure, constitue l'icône touristique de la Gaspésie et offre un cachet très spécial, reconnu à l'international. Ce projet touristique s'inscrit dans le cadre de la protection et de la réhabilitation du littoral de Percé, ce qui est une excellente nouvelle pour toute la région. »





Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement reconnaît le tourisme comme un puissant levier économique pour le Québec et ses régions. C'est pourquoi il lui a donné une grande place lors de son dernier budget. Ce projet de construction d'une nouvelle promenade ainsi que la réalisation d'aménagements récréotouristiques permettront aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de profiter des beautés de Percé et de tous ses attraits touristiques grâce, entre autres, à une vue imprenable sur le golfe du Saint-Laurent. Je salue l'excellent travail de la ville de Percé et de tous ses partenaires qui ont retroussé leurs manches pour mettre sur pied ce projet de longue haleine qui saura, à coup sûr, assurer l'attractivité de la région, et par conséquent, celle de tout le Québec. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Au cours des dernières années, le littoral de Percé et la promenade touristique ont subi d'importants dommages lors des périodes de tempêtes et de hautes marées; à plusieurs reprises, des travaux de réfection ont dû être réalisés. Les dommages subis affectent la sécurité du littoral et le coeur touristique de Percé.

Il est à noter que la réalisation d'une étude de faisabilité technique visant la reconstruction de la promenade de Percé a pu se faire grâce, entre autres, à un soutien financier de 69 592 $ provenant du Programme de soutien au développement et à la promotion touristiques (PSDPT) du ministère du Tourisme. Le coût de cette étude s'est élevé à 159 500 $.

Ce projet respecte les objectifs visés par le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), plus particulièrement au regard de la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique (SMVT).

