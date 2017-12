Investissement du gouvernement du Canada dans une technologie au service de la sécurité nationale







L'Agence spatiale canadienne s'associe à l'Institut d'informatique quantique de Waterloo pour protéger et améliorer les communications électroniques des Canadiens.

LONGUEUIL, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Agence spatiale canadienne (ASC) accorde 1,5 million de dollars à l'Institut d'informatique quantique (IQC) de l'Université de Waterloo (en anglais seulement) pour assurer la direction scientifique d'une mission du nom de Quantum Encryption and Science Satellite (QEYSSat), qui permettra de protéger les communications et les données des Canadiens sur Terre et dans l'espace.

D'ici 10 à 20 ans, les ordinateurs quantiques ultraperformants devraient pouvoir casser facilement les codes de chiffrement utilisés en informatique de nos jours, qui deviendront alors inutiles.

Cet investissement contribuera à faire avancer les méthodes de cryptographie quantique faisant appel aux technologies informatiques de pointe pour créer des codes de sécurité inviolables.

Il permettra à l'ASC de tirer parti du savoir-faire d'IQC pour que le Canada reste un chef de file mondial sur le marché émergent de la technologie quantique. Il contribuera au perfectionnement de la main-d'oeuvre hautement qualifiée dont on a besoin dans le domaine et fera en sorte que le secteur spatial canadien jouera un rôle essentiel dans cette future révolution de la technologie quantique - un débouché important sur le marché mondial.

Ce financement s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada.

En bref

La prochaine étape pour l'ASC sera de solliciter des propositions auprès de l'industrie spatiale pour mettre au point le satellite de la mission QEYSSat.

À l'heure actuelle, la technologie de cryptographie quantique, appelée « distribution quantique de clés », est limitée à une distance de 200 km puisqu'elle passe par la fibre optique au sol. La mission QEYSSat visera à démontrer qu'il est possible de surmonter la contrainte de la distance en faisant une distribution quantique de clés entre un satellite et un réseau au sol.

Citations

« Le développement de technologies révolutionnaires comme la cryptographie quantique permettra d'assurer la sécurité des Canadiens, de leur fournir des services gouvernementaux fiables et de protéger leurs renseignements personnels. Cet investissement permet à l'Université de Waterloo de donner au Canada un avantage sur les plans scientifique et technologique en cryptographie quantique. Il ouvre les perspectives pour le perfectionnement de la main-d'oeuvre hautement qualifiée de notre pays et offre de nouveaux débouchés sur les marchés du monde entier. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Une fois encore, l'Université de Waterloo démontre clairement le leadership dont elle sait faire preuve lorsqu'il est question de développer des idées et des technologies nouvelles. Comme l'économie mondiale devient de plus en plus interconnectée et que le commerce électronique s'accélère, il est devenu crucial de protéger les données numériques des Canadiens. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, nous prenons appui sur les forces du Canada pour la mise au point de nouvelles technologies de cryptographie qui protégeront les données numériques, tout en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans la région de Waterloo. »

L'honorable Bardish Chagger leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

