Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des amendes totalisant plus de 630 000 $ pour cinq contrevenants

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, dans le cadre du programme ACCES. Le 8 octobre 2015, des policiers ont effectué une perquisition visant la résidence de M. Cannon et y ont saisi 26 600 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation d'une somme d'argent et du véhicule du contrevenant. De plus, la cour a ordonné la suspension du permis de conduire de M. Cannon pour une période de 30 jours, à compter du 1 er janvier 2018.

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, dans le cadre du programme ACCES. Le 10 novembre 2014, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule et y ont saisi 390 000 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la suspension du permis de conduire de M. Graham pour une période de 90 jours.

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 10 février 2014, des policiers ont effectué une perquisition visant un entrepôt et un véhicule, et y ont saisi 33 000 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la suspension du permis de conduire de M. Goupil, qui est un récidiviste, pour une période de deux semaines.