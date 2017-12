Un organisme d'appui à l'entrepreneuriat et trois entreprises de Québec pourront poursuivre sur leur lancée







En 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises canadiennes. L'objectif du Plan pour l'innovation et les compétences est d'obtenir des résultats probants pour les Canadiens et d'aider les compagnies à prospérer grâce à la technologie. Véritable moteur de l'économie canadienne, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Un organisme de soutien à la création et au démarrage d'entreprises et trois entreprises émergentes pourront poursuivre sur leur lancée, explorer de nouveaux marchés et exploiter de nouvelles technologies grâce à des contributions financières en appui à des projets qui généreront des investissements totaux de plus de 2,3 M$ dans la région.

Ces contributions ont été annoncées aujourd'hui par le député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Joël Lightbound, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

L'organisme à but non lucratif Entrepreneuriat Laval inc. obtient une contribution non remboursable de 270 000 $ tandis que Génidrone inc., Électronique Organique Brilliant Matters inc. (site Web en anglais seulement) et Bosk Bioproduits inc. se voient accorder des contributions remboursables totalisant 219 450 dollars. Les différents projets permettront aussi la création de sept emplois permanents dans la région.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, serviront à mettre en oeuvre des stratégies de commercialisation et à concrétiser des projets d'expansion.

Citations

« Je suis fier d'annoncer l'appui financier du gouvernement du Canada à Entrepreneuriat Laval et à trois entreprises en démarrage de Québec qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique dans la région. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'offrir un meilleur soutien aux entreprises qui souhaitent prospérer grâce à l'innovation et à l'adoption de nouvelles technologies. Les projets annoncés aujourd'hui contribuent sans conteste à l'atteinte de cet objectif. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Entrepreneuriat Laval inc. Contribution non remboursable de 270 000 $ sur un investissement total de 1 480 000 $ Le projet consiste à soutenir la création et le démarrage d'entreprises sur le campus de l'Université Laval en privilégiant les secteurs des sciences, du génie et des technologies propres. Les principales dépenses que couvrira l'appui de DEC sont : le salaire du personnel pour soutenir l'offre de services personnalisés en démarrage d'entreprises, les frais de fonctionnement et les coûts visant à appuyer la validation de projets d'entreprises et la coordination d'activités entrepreneuriales sur le campus universitaire. Depuis 1993, Entrepreneuriat Laval, organisme à but non lucratif localisé sur le campus de l'Université Laval, poursuit sa mission d'accompagner les membres de la communauté universitaire dans le développement de leurs compétences entrepreneuriales en vue de favoriser le démarrage d'entreprises. L'organisme offre des services en entrepreneuriat comprenant l'aide au prédémarrage et à la préincubation d'entreprises tels que le diagnostic entrepreneurial, la rédaction du plan d'affaires, l'accès à un réseau d'experts et de mentors, et des ateliers spécialisés. En 2015, Entrepreneuriat Laval a été reconnu premier accélérateur d'entreprises au monde par UBI Global. Bosk Bioproduits inc. Contribution remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 400 000 $ Le projet vise à démarrer une entreprise pour commercialiser un procédé unique de production d'un biopolymère à partir de la fermentation de résidus provenant de l'industrie papetière : un produit biodégradable et utilisable dans l'industrie du plastique. Les principales dépenses du projet incluent la précommercialisation, les équipements et le matériel pour la recherche-développement (R-D) et les frais d'administration. L'aide de DEC porte sur les activités commerciales et des dépenses de R-D non admissibles à d'autres programmes gouvernementaux. Fondée en novembre 2016, Bosk Bioproduits inc. est une entreprise technologique qui vise notamment l'implantation prochaine d'une plate-forme technologique pour la production de son bioplastique dans la région de Québec. Électronique Organique Brilliant Matters inc.

(site Web en anglais seulement) Contribution remboursable de 50 000 $ sur un investissement total de 210 000 $ Le projet vise à commercialiser à l'international des semi-conducteurs organiques de haute technologie pour le marché de l'électronique flexible. Les principales activités, qui seront entreprises dans un contexte de démarrage, comprennent le développement de nouveaux produits et la mise en oeuvre d'une stratégie commerciale. La contribution de DEC servira entre autres à l'embauche d'une ressource en ventes et marketing et à assurer une présence à des foires commerciales. Fondée en février 2016, Électronique Organique Brilliant Matters inc. est une entreprise innovante en démarrage qui conçoit, fabrique et commercialise des semi-conducteurs organiques utilisés dans la fabrication de produits électroniques flexibles tels que les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour téléviseurs, cellules photovoltaïques flexibles et circuits électriques imprimés. Génidrone inc. Contribution remboursable de 69 450 $ sur un investissement total de 225 000 $ Le projet, qui vise à démarrer une entreprise de services à valeur ajoutée exploitant de nouvelles technologies, consiste à acquérir des équipements pour bonifier son offre de services, développer un service innovant de surveillance industrielle et mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation sur le marché canadien. La contribution de DEC portera sur l'acquisition d'équipements (drones et caméras spécialisées) et le déploiement d'une stratégie marketing (matériel promotionnel, placements publicitaires, voyages de prospection, participation à des foires commerciales, etc.), et permettra l'embauche d'une nouvelle ressource. Constituée le 11 février 2016, Génidrone inc. est spécialisée dans l'acquisition, le traitement et l'analyse de données aériennes utilisées pour identifier et quantifier les changements temporels des éléments physiques et anthropiques qui composent un paysage, tel que les zones d'érosion le long des berges ou les secteurs de déformation d'une façade d'un édifice.

En résumé

Nombre de projets : 4 Nombre d'emplois créés : 7 Contributions de DEC : 489 450 $ Investissements totaux générés par ces projets : 2 315 000 $

