Le Canada et le Québec appuient la rénovation du bureau d'information touristique de Montebello







MONTEBELLO, QC, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures touristiques dans le développement de communautés dynamiques et prospères, ainsi que dans la protection du patrimoine diversifié du Canada.

Le député fédéral d'Argenteuil?La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, et le député provincial de Papineau, M. Alexandre Iracà, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 15 000 $ pour la rénovation du bureau d'information touristique de Montebello.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales--Fonds des petites collectivités. La municipalité de Montebello versera également un peu plus de 15 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 45 000 $.

Les travaux consistent, entre autres, à effectuer la réfection de la toiture, du stationnement et des toilettes publiques, ainsi qu'à ajouter des lampadaires. Ces travaux permettront le maintien et l'amélioration de la qualité du service et assureront la pérennité du lieu.

Citations

« Investir dans les infrastructures touristiques contribue à créer des lieux où les familles peuvent se réunir et célébrer le patrimoine du Canada. La rénovation de ce bâtiment à Montebello favorisera l'essor touristique et économique de la région de l'Outaouais tout en améliorant la qualité de vie de ses résidents. Le gouvernement du Canada sait que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques contribuent à bâtir des collectivités fortes et qu'ils créent de bons emplois favorisant la croissance de la classe moyenne. »

Le député d'Argenteuil?La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Cet investissement du gouvernement du Québec permettra de bien accueillir les touristes et la population québécoise de passage dans la région, afin de répondre à leurs besoins. À cet effet, il est essentiel de pouvoir leur offrir des produits et des services de qualité afin de prolonger leur séjour et permettre ainsi la consolidation et la création d'emplois dans la région de l'Outaouais. »

Le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet

« Montebello, nommé village relais au sein de la province de Québec et pôle touristique au sein de la MRC de Papineau, se distingue par son patrimoine à saveur régionale. En tant que maire de Montebello, la porte d'entrée de la magnifique région de La Petite-Nation, j'apprécie l'aide des paliers gouvernementaux afin de pouvoir rénover le kiosque touristique et continuer d'offrir un service de qualité aux visiteurs. »

Le maire de Montebello, M. Martin Deschênes

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des 10 prochaines années.

