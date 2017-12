L'absence de procédures d'inspection détaillées a contribué à une fuite de pétrole brut en mars 2017 au terminal d'Enbridge à Sherwood Park (Alberta)







EDMONTON, le 19 déc. 2017 /CNW/ - Dans son rapport d'enquête (P17H0019) publié aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déterminé que l'absence de procédures d'inspection détaillées a contribué à une fuite de pétrole brut d'un réservoir de stockage au terminal d'Edmonton de Pipelines Enbridge Inc. à Sherwood Park (Alberta) en mars 2017. Personne n'a été blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire.

Au cours d'une vérification de routine le 20 mars 2017, des employés d'Enbridge ont découvert des traces de pétrole brut à la surface d'un ruisseau qui traverse le terminal d'Edmonton de l'entreprise. La source de la fuite était un robinet à tournant sphérique de 3 pouces sur un réservoir de stockage local. On estime que 10 mètres cubes de produit ont été déversés dans l'enceinte secondaire de confinement du réservoir. Sur cette quantité, 3 mètres cubes ont ensuite été rejetés par le système de drainage des eaux de pluie de l'enceinte dans le ruisseau.

Des ressources d'intervention d'urgence, qui étaient disponibles sur place, ont été déployées quelques minutes plus tard pour trouver l'origine de la fuite et en atténuer les conséquences. Il a ainsi été possible de récupérer tout le produit déversé dans l'enceinte de confinement et le ruisseau avant qu'il n'atteigne la rivière Saskatchewan Nord à peu de distance.

L'enquête a permis de déterminer que la fuite s'était produite lorsqu'un joint d'étanchéité entre les deux moitiés du robinet à tournant sphérique avait été délogé, probablement sous l'effet de l'expansion de l'eau gelée dans le robinet. Le produit qui a été rejeté dans le ruisseau était passé par une vanne de vidange à l'extrémité du tuyau de drainage d'eaux de pluie de l'enceinte. Cette vanne de vidange n'était pas étanche aux liquides en raison de la corrosion.

Bien qu'Enbridge effectue des inspections à intervalles réguliers, aucune procédure détaillée n'avait été créée pour aider les inspecteurs à évaluer l'état des composants du réservoir et de l'enceinte de confinement et à déterminer si ces composants pouvaient être maintenus en service continu.

Après cet événement, Enbridge a pris des mesures pour s'assurer que tous les composants de réservoirs et de l'enceinte de confinement faisaient l'objet d'inspections exhaustives. L'entreprise a également révisé ses procédures de maintenance, ainsi que son évaluation des dangers et ses plans d'intervention d'urgence. L'Office national de l'énergie, qui est responsable de la réglementation des pipelines relevant de la compétence fédérale, a fait un suivi du processus de nettoyage et entrepris un examen de l'événement pour s'assurer qu'Enbridge se conforme à la réglementation et a pris des mesures correctives, préventives et de sécurité adéquates.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipeline, ferroviaires et aéronautiques. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le BST dispose d'un site Web à l'adresse www.bst.gc.ca. Obtenez de l'information à jour au moyen de fils RSS, Twitter (@BSTCanada), YouTube, Flickr et de notre blogue.

SOURCE Bureau de la sécurité des transports du Canada

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 10:13 et diffusé par :