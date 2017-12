Octroi d'un contrat pour la construction d'un nouveau bâtiment de maintenance à l'aéroport de Port Hardy







PORT HARDY, BC, le 19 déc. 2017 /CNW/ - L'aéroport de Port Hardy joue un rôle important dans les transports en permettant aux résidents et aux visiteurs du Nord de l'île de Vancouver d'avoir accès à des emplois, de participer à des activités de pêche locales et de plein air, et de découvrir la nature. Cependant, un endroit consacré à l'entreposage de l'équipement de valeur doit être aménagé à l'aéroport afin de pouvoir continuer à y exercer des activités de manière sécuritaire et efficace, quelles que soient les conditions météorologiques.

Aujourd'hui, Transports Canada a octroyé un contrat de 4,98 millions de dollars à JDG Construction Management Ltd. pour construire un nouveau bâtiment à l'aéroport afin d'entreposer et d'entretenir l'équipement, les véhicules et les matériaux, comme le liquide de dégivrage. Les travaux de construction devraient commencer au début de l'année 2018 et prendre fin en mars 2019. Les investissements dans l'aéroport créeront de bons emplois pour la classe moyenne et des possibilités économiques pour les membres de la collectivité.

Le nouveau bâtiment couvrira une superficie de 1 400 m2 sur deux étages. En outre des endroits pour entreposer l'équipement, le bâtiment abritera des bureaux, des toilettes, des vestiaires, des douches, une salle de repos, une salle des opérations et de la planification ainsi qu'un centre de commandement d'urgence.

Le bâtiment de maintenance actuel sera mis hors service et démoli à une date ultérieure.

Citation

« Il faut beaucoup d'équipement pour exploiter un aéroport à longueur d'année. Une exposition fréquente aux conditions hivernales peut causer une défaillance de l'équipement ainsi que des retards ou des annulations de vols. Grâce à ce nouveau bâtiment de maintenance, l'équipement pourra être entreposé correctement durant la période hors saison. Cela aidera à réduire au minimum toute incidence sur les voyageurs et les activités aériennes à l'aéroport de Port Hardy. »



L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

L'aéroport de Port Hardy a été construit en 1941 durant la Seconde Guerre mondiale et a été utilisé par l'Aviation royale canadienne. La propriété de l'aéroport a été transférée à Transports Canada en 1946.

a été construit en 1941 durant la Seconde Guerre mondiale et a été utilisé par l'Aviation royale canadienne. La propriété de l'aéroport a été transférée à Transports Canada en 1946. L'aéroport de Port Hardy offre des services passagers ainsi qu'un service postal aérien, et sert également de station de ravitaillement pour les aéronefs.

offre des services passagers ainsi qu'un service postal aérien, et sert également de station de ravitaillement pour les aéronefs. Les Lignes aériennes Canadien International ont été la première compagnie aérienne à assurer une liaison entre l'aéroport de Port Hardy et Vancouver , Prince Rupert et Sandspit .

et , et . L'aérogare de Port Hardy a officiellement ouvert ses portes en juillet 1963.

