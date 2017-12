OLG sélectionne un fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de l'ouest de la région du Grand Toronto







TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a choisi Ontario Gaming West GTA Limited Partnership (OGWGLP) comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto à l'issue d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. OGWGLP regroupe Great Canadian Gaming Corporation (« Great Canadian ») et Clairvest Group Inc. Great Canadian exploitera les établissements de jeu dans le regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto au nom de la société.

Le regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto comprend :

Casino OLG à Brantford

Salle de machines à sous OLG à Mohawk Racetrack

machines à sous OLG à Mohawk Racetrack Salle de machines à sous OLG à Flamboro Downs

machines à sous OLG à Flamboro Downs Salle de machines à sous OLG à Grand River Raceway.

« En choisissant OGWGLP comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu, OLG assure le développement économique dans l'Ouest de la région du Grand Toronto et y apporte plus de possibilités de divertissement, a indiqué Stephen Rigby, président et chef de la direction d'OLG. L'expertise et l'investissement considérable d'OGWGLP aideront à créer jusqu'à 1 650 emplois tout en fournissant aux clients de nouveaux types de divertissement palpitants dans des établissements nouvellement améliorés.

« Great Canadian est un exploitant de jeu et de courses de chevaux établi qui créera des relations solides avec les collectivités locales, les employés, les intervenants et le secteur des courses de chevaux. OLG est convaincue que Great Canadian exploitera le regroupement de zones de jeu de manière responsable. »

« L'obtention du regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto est un véritable jalon pour Great Canadian et la société. Nous remercions OLG de sa confiance en notre compagnie et de nous avoir donné l'occasion de mettre en valeur et en pratique notre expertise en jeu, en courses et en hospitalité dans les propriétés choisies, a dit Rod N. Baker, président et chef de la direction de Great Canadian. En tant que compagnie canadienne qui exploite depuis longtemps, avec succès et de manière responsable des établissements de jeu et de courses à travers le Canada, nous sommes impatients et excités d'entreprendre ce que nous croyons sera une transformation dramatique de l'expérience de jeu dans ces quatre propriétés pour les équipes qui y travaillent et les collectivités où elles sont situées. »

« Nous sommes exaltés qu'OLG ait choisi notre société comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto. Conjointement avec Great Canadian, nous sommes confiants en notre capacité à offrir une expérience de jeu et de divertissement unique et spectaculaire dans les quatre propriétés faisant partie du regroupement de zones de jeu », a déclaré Jeff Parr, co-chef de la direction et directeur général de Clairvest Group Inc.

Alors qu'OGWGLP sera responsable des activités de jeu courantes dans le regroupement, OLG continuera :

d'assurer la supervision stratégique du regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto et marché du jeu de l' Ontario , notamment les approbations liées aux changements opérationnels importants;

, notamment les approbations liées aux changements opérationnels importants; d'exploiter et de gérera le jeu dans le regroupement;

d'exiger la conformité aux règlements applicables établis par la Commission des alcools et des jeux de l' Ontario (CAJO);

(CAJO); d'être propriétaire des informations clés sur les joueurs;

d'exiger que les fournisseurs de services appliquent les normes élevées du programme Jeu responsable d'OLG, notamment le programme d'autoexclusion;

de verser à la municipalité d'accueil les paiements prévus à la convention de redevances aux municipalités.

Les employés d'OLG seront transférés au nouveau fournisseur de services, et OLG collaborera avec OGWGLP pour assurer la transition la plus harmonieuse et la plus transparente possible. Notamment, le fournisseur de services doit maintenir les employés dans leur poste et à leur lieu de travail actuels pendant au moins 12 mois. OGWGLP doit également procurer aux employés admissibles des avantages sociaux et un régime de pension agréé.

OLG a conclu avec OGWGLP une entente de transition et d'achat d'actifs pour le regroupement de zones de jeu de l'Ouest de la région du Grand Toronto qui énonce les conditions habituelles qu'OLG et OGWGLP doivent remplir pour pouvoir conclure une entente d'exploitation et de services des casinos de 20 ans, intitulée Casino Operating Services Agreement (COSA). OGWGLP est tenue de respecter toutes les lois applicables, y compris les normes de la CAJO qui exigent, entre autres, des politiques et programmes rigoureux liés au jeu responsable.

OLG prévoit que le fournisseur de services prendra charge des activités courantes au printemps de 2018.

Pour OLG, l'intégrité de son processus d'approvisionnement est de la plus haute importance. Pour tout le processus d'approvisionnement, OLG a confié à un surveillant de l'équité un mandat de supervision et de conseil.

Établie en 1982, Great Canadian Gaming Corporation est une société basée en Colombie-Britannique qui exploite des établissements de jeu, de divertissement et d'accueil en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et dans l'État de Washington. L'engagement de Great Canadian envers la responsabilité sociale représente un élément fondamental de sa culture. Dans le cadre du programme PROUD, la fierté de nos employés, de nos activités, de notre collectivité constitue la marque de Great Canadian, une marque qui unifie la collectivité, le bénévolat et les efforts de responsabilité sociale de la société. Grâce au programme PROUD, Great Canadian investit annuellement plus de 2,5 millions de dollars dans ses collectivités d'accueil. En 2016, plus de 1 500 organismes de bienfaisance ont reçu du financement de Great Canadian. Dans chaque secteur canadien du jeu, une partie significative des produits bruts tirés du jeu provenant des établissements de jeu est perçue par nos partenaires de la Couronne pour leur gouvernement provincial en vue du financement de programmes comme les soins de santé, l'éducation et les services sociaux.

Clairvest Group Inc. est un investisseur de capitaux privés qui investit ses propres capitaux, ainsi que ceux de tiers, au moyen de sociétés en commandite Clairvest Equity Partners (« CEP »), dans des entreprises qui ont le potentiel de produire des rendements supérieurs. En plus d'offrir un financement, Clairvest offre son expertise stratégique et sa capacité d'exécution pour soutenir la croissance et le développement des partenaires dans lesquels il investit. Clairvest produit de la valeur par le rendement des investissements et, à terme, par leur vente.

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 47 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux et la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

olg.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Dépasser ses limites, ce n'est plus du jeu.

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1-888-230-3505

Available in English

SOURCE OLG

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 09:47 et diffusé par :