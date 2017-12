Les intentions de voyage durant la période des Fêtes : des retombées positives pour l'industrie touristique







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Au cours de la période des Fêtes, 58 % des Québécois prévoient séjourner au moins une nuit à l'extérieur de leur lieu de résidence. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le ministère du Tourisme sur les intentions de voyage des Québécois, des Canadiens et des Américains durant la période des Fêtes.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a aujourd'hui fait part de ces résultats, qui auront des retombées positives pour l'industrie touristique du Québec.

Parmi les vacanciers québécois, six sur dix voyageront principalement au Québec, lieu qui arrive loin devant les destinations soleil (12 %) et les États-Unis (10 %). Québec est la destination privilégiée d'environ 10 % des Canadiens et 4 % des Américains.

Les données proviennent d'un sondage mené auprès de 1 500 voyageurs en provenance du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des régions américaines de l'Atlantique Centre et de la Nouvelle-Angleterre.

Citation :

« Les vacances des Fêtes représentent une période très achalandée au Québec. Les données présentées aujourd'hui sont d'ailleurs très favorables pour nos régions, qui bénéficieront de cet achalandage important. Que ce soit pour organiser une visite familiale ou pour découvrir l'authenticité de nos régions et la grande diversité d'activités qui s'y déroulent, le Québec constitue une destination hivernale de choix, qui réserve aux visiteurs d'ici et d'ailleurs des expériences hors du commun. J'invite donc les touristes de toutes provenances à profiter du long congé pour s'imprégner du caractère unique et festif de notre destination. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le voyage type qu'effectueront les Québécois :

sera d'une durée d'environ 6 nuits à l'extérieur de leur domicile;



se fera en couple ou en famille;



représentera des dépenses touristiques d'environ 470 $ par personne;



comprendra fort probablement une visite des régions touristiques de Québec (22 %), de Montréal (14 %) ou des Laurentides (10 %).

Les touristes américains en provenance de la Nouvelle-Angleterre effectueront des séjours plus courts, tandis que les touristes néobrunswickois voyageront en moyenne sur une plus longue période.

Les voyageurs qui prévoient dépenser le plus sont les Ontariens (595 $), tandis que ceux du Québec (470 $) et de la Nouvelle-Angleterre (522 $) ont l'intention de se faire plus économes.

Les voyageurs québécois et ontariens planifient de voyager davantage que lors de la période des Fêtes précédente (2016-2017), tandis que le nombre de Néobrunswickois et d'Américains qui envisagent de voyager est un peu plus faible que l'année dernière.

Lors de leur prochain séjour au Québec, les Canadiens et les Américains comptent principalement visiter les régions de Québec et de Montréal.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Tourisme, suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 09:52 et diffusé par :