La Caisse appuie la croissance du Groupe Glutenberg

MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec, par l'entremise du Fonds Espace CDPQ, annonce un investissement en capital-actions de 2,5 M$ dans le Groupe Glutenberg, une entreprise québécoise qui oeuvre dans la production et la distribution de bières et de spiritueux.

Cette transaction, combinée à des prêts totalisant 2,5 M$ de la part de la Banque de développement du Canada (BDC) et de sa filiale BDC Capital, permettra au Groupe Glutenberg de poursuivre son plan de croissance qui vise à la fois l'expansion de ses activités au Québec, le développement de nouveaux marchés à l'international et la création de Glutenberg Capital, le bras financier du Groupe.

En plus de produire et de commercialiser, à l'échelle locale et internationale, ses bières sans gluten de la Microbrasserie Glutenberg, le groupe possède également Brasserie et Distillerie Oshlag, qui fabrique des bières de spécialité et des spiritueux, ainsi que Transbroue, qui distribue sur le marché québécois des bières, spiritueux, cidres et vins artisanaux d'ici et d'ailleurs. Les activités de brassage, de distillation et de distribution engendrent d'importantes synergies qui rendent le Groupe Glutenberg parmi les plus compétitifs de son industrie.

« Cet investissement est en ligne avec la stratégie du Fonds Espace CDPQ, soit financer et accompagner des entreprises locales innovantes dans le cadre de leur croissance internationale. Le Groupe Glutenberg jouit déjà d'une position enviable dans son industrie et nous serons en mesure de l'accompagner dans son développement stratégique et ses projets d'expansion au cours des prochaines années », affirme Christian Dubé, premier vice-président, Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« J'ai toujours voué un grand respect à l'institution qu'est la Caisse de dépôt et placement du Québec. À mon avis, aucune autre institution n'a fait autant pour le Québec entrepreneurial. Dans le but de consolider notre positionnement au sein de l'industrie et d'accélérer le déploiement de notre stratégie d'intégration de produits, il ne faisait aucun doute que la Caisse et BDC seraient nos meilleurs alliés », souligne Julien Niquet, président et chef de la direction du Groupe Glutenberg.

Disponible dans vingt-cinq États américains et partout au Canada, la Microbrasserie Glutenberg offre cinq produits réguliers et a développé 30 produits saisonniers au cours des cinq dernières années. Souvent considérée comme la meilleure brasserie sans gluten au monde, elle cumule cinq médailles du prestigieux World Beer Cup. Oshlag brasserie et distillerie offre, pour sa part, six spiritueux, dont des gins, brandys et vodkas, ainsi qu'une quinzaine de bières de spécialité. Finalement, avec ses entrepôts climatisés et ses camions de livraison, Transbroue dessert déjà plus de 2 500 points de vente au Québec et possède notamment un portefeuille de 30 microbrasseries.

