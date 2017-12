Kevin Lynch nommé président du conseil d'administration de SNC-Lavalin alors que Lawrence Stevenson confirme son départ à la retraite







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce aujourd'hui que le conseil d'administration a nommé l'honorable Kevin G. Lynch au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2018. M. Lynch remplacera Lawrence N. Stevenson qui avait annoncé son départ à la retraite lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2017.

Élu à titre d'administrateur et nommé vice-président du conseil de SNC-Lavalin en mai 2017, M. Lynch est vice-président du conseil de BMO Groupe financier depuis 2010. Auparavant, il a occupé les postes de greffier du Conseil privé, de secrétaire du Cabinet et de chef de la fonction publique du Canada. Il a reçu des doctorats honorifiques de onze universités canadiennes et a été nommé membre du Conseil privé en 2009 et Officier de l'Ordre du Canada en 2011.

« SNC-Lavalin est une fière entreprise canadienne revitalisée ayant le potentiel d'être un véritable chef de file dans son domaine, et je suis très heureux de devenir le président de son conseil d'administration », a déclaré M. Lynch.

Lawrence N. Stevenson est président du conseil depuis mars 2015 et agit à titre d'administrateur depuis 1999.

Au nom du conseil d'administration, M. Lynch a déclaré : « L'engagement à long terme de Lawrence à titre d'administrateur et de président du conseil a apporté une grande stabilité à SNC-Lavalin alors que l'entreprise se renouvelait et poursuivait son expansion. Ses collègues du conseil d'administration et le Groupe SNC-Lavalin le remercient pour ses nombreuses années de contributions fructueuses. »

