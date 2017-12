Men? lève jusqu'à 21 millions de dollars en capital de croissance dans un premier tour de financement série A







PARIS, le 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Men? Inc. (« Men? », « Mene » ou « la société »), première marque de bijoux de luxe 24 carats en ligne, a annoncé aujourd'hui la réalisation d'une levée de fonds atteignant 21 millions de dollars en capital de croissance pour stimuler l'essor continu de l'activité lancée sous forme d'une bêta sur invitation uniquement le 15 novembre 2017.

Le nouveau tour a été mené par plusieurs investisseurs institutionnels et fortunés au Canada, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Avant ce tour, Men? avait levé du capital de démarrage auprès de ses fondateurs et de Goldmoney Inc. (TSX : XAU), qui conserve une participation de 32 %.

Ce nouveau tour de financement majeur confirme la confiance des investisseurs dans le modèle commercial unique et disruptif de Men?, qui renoue sur le marché occidental avec l'idée des bijoux de placement 24 carats. La plateforme en ligne de Men? lancée il y a trois semaines sur invitation uniquement avec un stock limité affiche déjà une demande en augmentation constante. La phase « bêta » a donné un aperçu clair du potentiel que possède Men? pour révolutionner le secteur de la bijouterie qui pèse 260 milliards de dollars.

Au cours des deux dernières années, Men? a bâti une infrastructure commerciale à intégration verticale qui englobe la création interne, la fabrication, l'ingénierie logicielle, le marketing et la distribution. La société exploite son propre centre de traitement en partenariat avec The Brink's Company et est capable d'expédier des bijoux à des clients dans 80 pays sous trois jours avec une assurance complète.

Les nouveaux fonds permettront la prochaine phase de croissance de Men?, qui verra d'autres investissements dans l'infrastructure de fabrication et de distribution de la société. Ces fonds vont aussi servir aux programmes d'acquisition de clients sur les canaux en ligne et hors ligne. À cet effet, la société se réjouit de signaler qu'Anja Rubik a rejoint Men? en tant qu'investisseuse, conseillère créatrice et visage de la marque pour la dernière campagne de publireportages avec Andres Velencoso.

La société posera aussi les bases de son modèle commercial de vente hors ligne, qui sera dévoilé début 2018. Le nouveau modèle canalisera l'achalandage du réseau mondial des magasins de Men? ressemblant à des boutiques de luxe vers son application Web centralisée et ses moyens de distribution. L'élément crucial du levier physique du modèle commercial de Men? résidera dans ses vitrines de bijoux spécialement conçues, qui allient une présentation luxueuse moderne à une tarification technique en temps réel pour chaque article affiché.

« Je suis honoré du soutien extrêmement positif de nos investisseurs témoigné alors que nous sollicitons le marché pour la première levée de fonds extérieurs de Men?. Parmi toutes les sociétés de mon portefeuille personnel, je suis très enthousiasmé par la capacité de Men? de rétablir la relation entre le luxe et le placement. » a déclaré Roy Sebag, PDG de Men? Inc. « Je me réjouis de la grande expérience socioculturelle sur le point de se dérouler, car nous espérons prouver que les bijoux 24 carats peuvent constituer des actifs de placement tout en incarnant l'intangibilité émotionnelle et atemporelle que l'on retrouve dans le travail exceptionnel et la beauté des bijoux de luxe. »

« L'or, comme l'art, est éternel. » a commenté Diana Widmaier-Picasso, directrice artistique et cofondatrice. « Je pense qu'un bijou sculpté en or pur 24 carats incitera nos collectionneurs à renouer avec l'ancienne et belle tradition d'une génération transmettant des objets précieux à l'autre. »

« Je crois que l'avenir du luxe réside dans la transparence », a ajouté Anja Rubik, conseillère créatrice. « Au fond, la différenciation des marques de luxe découlera alors de leur capacité de transparence sur leur motivation, leurs produits et leur origine. Men? se distingue fondamentalement. Le bijou possède une valeur dépassant ses lignes. Il s'agit de la valeur et des propriétés uniques du matériau dont il est fabriqué, l'or 24 carats. »

À propos de Men?

Men? crée, fabrique et commercialise des bijoux sous la marque pure 24 karat gold and platinum investment jewelrytm qui sont vendus directement au grand public dans 90 pays. Via le site mene.com, les clients peuvent acheter, vendre et échanger des bijoux Men? par poids en gramme aux prix du marché actuels de l'or et du platine, plus des frais de création et de fabrication communiqués en toute transparence.

Men? a été fondée par Roy Sebag et Diana W. Picasso avec pour mission de rétablir l'ancienne tradition des bijoux comme réserve de valeur durable en alliant une technologie novatrice à des lignes intemporelles.

Pour en savoir plus, consultez le site Web www.mene.com

Pour des détails complémentaires : Contact presse : Karla Otto Paris, Daniel Alfredo - daniel.alfredo@karlaotto.com - 0142619476 ; Karla Otto New York, Brent Fisher, brent.fisher@karlaotto.com, 212.255.8588 ; Jenna Ebbink, jenna.ebbink@karlaotto.com, 212.255.8588

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 08:48 et diffusé par :