Les Philippines adoptent l'initiative canadienne Vers le développement minier durable(MD)

PASIG CITY, Philippines, le 19 déc. 2017 /CNW/ - La Chambre des mines des Philippines (COMP) a annoncé aujourd'hui son adoption de l'initiative Vers le développement minier durableMD (VDMDMD), un programme de durabilité dans l'industrie minière élaboré par l'Association minière du Canada (AMC).

C'est la première fois que cette initiative est adoptée par une association minière d'Asie du Sud-est. La COMP est la quatrième association minière nationale à l'extérieur du Canada à adopter l'initiative VDMD en moins de deux ans, ce qui démontre la présence croissante de l'initiative à l'échelle internationale. Les associations minières nationales de la Finlande (FinnMin), de l'Argentine (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), et du Botswana (Chambre des mines du Botswana) travaillent actuellement à la mise en oeuvre de l'initiative VDMD.

L'AMC et ses membres ont lancé le programme VDMD en 2004. La participation au programme est obligatoire pour tous les établissements des membres de l'AMC en territoire canadien, mais nombreuses sont les sociétés qui ont volontairement adopté le programme pour leurs établissements à l'étranger. L'AMC partage librement cette initiative avec d'autres pays qui recherchent des outils leur permettant d'améliorer le rendement environnemental et social de leur secteur minier, notamment par un engagement auprès de la société civile, de même que par une transparence et une responsabilisation.

Conformément au programme VDMD, les sociétés minières sont tenues d'évaluer chaque année le rendement de leurs installations dans des domaines clés, soit la gestion des résidus, les relations avec les collectivités, la santé et la sécurité, la conservation de la biodiversité, la gestion des crises ainsi que la gestion de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Le public peut consulter gratuitement les résultats, lesquels sont vérifiés par un tiers tous les trois ans pour en assurer l'exactitude.

Même si la COMP adaptera ses domaines de rendement en fonction des aspects uniques de son industrie minière, ces domaines seront très similaires à ceux du Canada.

Pour veiller à ce que le programme VDMD reflète les attentes de la société civile et des intervenants de l'industrie, il a été conçu et continue d'être perfectionné par un comité consultatif multilatéral indépendant. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, la COMP formera également un organisme consultatif similaire qui s'occupera de cette précieuse fonction de surveillance.

« Le développement minier, lorsqu'il est conduit de manière responsable, peut contribuer à l'économie d'un pays et au bien-être des communautés minières, comme le montrent de nombreux exemples aux Philippines. L'adoption de l'initiative VDMD par les membres de la Chambre des mines a pour but d'institutionnaliser les pratiques qui permettront de préserver ces contributions sur le long terme », déclare Gerard H. Brimo, président de la Chambre des mines des Philippines et président et chef de la direction de Nickel Asia Corporation.

« C'est un privilège pour nous de partager nos outils et notre expertise en matière de pratiques minières durables avec d'autres pays. Maintenant que les Philippines ont adopté l'initiative VDMD, nous sommes fiers de pouvoir déclarer que notre programme élaboré au Canada est mis en oeuvre dans cinq pays répartis sur cinq continents. Nous félicitons la Chambre des mines des Philippines pour ce jalon important qui permettra d'améliorer le rendement environnemental et social de son industrie », se réjouit Pierre Gratton, président et chef de la direction, AMC.

La Chambre des mines des Philippines est une association qui défend les intérêts des sociétés minières, d'exploitation en carrière et d'exploitation minière dans le cadre de l'exploration, du développement et de l'utilisation de minéraux, conformément aux politiques économiques, environnementales et sociales. L'association est composée de membres issus des industries de l'exploration, des activités minières, du traitement des minéraux et des services, mais aussi d'associations professionnelles. Les membres sont unis par un engagement commun envers les principes de croissance économique et de développement durable, et agissent à titre de partenaires du gouvernement dans le développement de l'industrie.

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

L'initiative Vers le développement minier durableMD est la norme de durabilité élaborée par l'Association minière du Canada. Chaque année, les sociétés minières doivent produire des rapports sur la mise en oeuvre de chaque protocole. De plus, leurs résultats de rendement sont évalués par un vérificateur externe tous les trois ans. Visitez le site www.mining.ca/fr/vdmd pour obtenir plus de détails.

