Début de la construction du troisième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique par Irving Shipbuilding Inc.

HALIFAX, le 19 déc. 2017 /CNW/ - La SNCN offre d'importantes possibilités aux Canadiens et aux fournisseurs du pays grâce à des contrats attribués par le gouvernement et les chantiers navals à des centaines d'entreprises au Canada, y compris de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada est fier d'annoncer le début de la construction du troisième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique (NPEA), le futur NCSM Max Bernays, en Nouvelle-Écosse. Notre gouvernement est déterminé à rebâtir l'industrie navale, à appuyer l'innovation technologique canadienne, et à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne pour de nombreuses collectivités partout au Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

Il s'agit d'un jalon important pour Irving Shipbuilding Inc., le gouvernement du Canada et la Stratégie nationale de construction navale, qui comprend la construction de grands et petits navires ainsi que la réparation, le radoub et l'entretien des navires.

« Cette réussite reflète la valeur de la collaboration avec la Marine royale canadienne et d'autres partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires. Ensemble, nous concrétisons les objectifs de la Stratégie tout en nous assurant que les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

En septembre 2015, on a coupé l'acier du premier NPEA, le futur NCSM Harry DeWolf.

Le 8 décembre 2017, le troisième mégabloc du premier NPEA a été déplacé à l'extérieur de l'immense hangar de production au niveau du terrain, et rejoint les deux autres mégablocs pour constituer le navire.

. Le 19 décembre 2017, Irving Shipbuilding Inc. a coupé l'acier du troisième navire de combat conçu et construit dans le cadre de la SNCN. Ces navires effectueront une surveillance armée des eaux du Canada , y compris de l'Arctique, où ils renforceront la souveraineté canadienne en collaboration avec les partenaires des Forces armées canadiennes et d'autres ministères, et fourniront une importante connaissance des activités dans les eaux canadiennes.

, y compris de l'Arctique, où ils renforceront la souveraineté canadienne en collaboration avec les partenaires des Forces armées canadiennes et d'autres ministères, et fourniront une importante connaissance des activités dans les eaux canadiennes. Dans le cadre des travaux qu'ils effectuent pour la SNCN, le chantier naval d'Halifax Shipyard et ses principaux sous-traitants se sont engagés à dépenser plus de 1,9 milliard de dollars auprès de plus de 250 organisations canadiennes.

Selon les estimations, les contrats attribués dans le cadre de la SNCN jusqu'à maintenant permettront d'injecter environ 7,7 milliards de dollars dans le produit intérieur brut du Canada et de créer ou de maintenir à peu près 7 350 emplois par année, en moyenne, entre 2012 et 2022.

