Frank And Oak s'associe avec Centric Software

La grande marque lifestyle internationale adopte la solution PLM de Centric Software pour accroître sa vitesse de commercialisation

Frank And Oak, marque omnicanal d'habillement pour homme et femme, a sélectionné la solution PLM (Product Lifecylce Management, ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric Software. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation numérique.

Frank And Oak a connu une croissance exceptionnelle depuis sa création, en 2012, jusqu'à devenir une marque lifestyle reconnue dans toute l'Amérique du Nord. Basée à Montréal, l'entreprise détient 16 points de vente au Canada, dont des magasins situés dans des centres commerciaux et en ville, ainsi que des boutiques éphémères. La marque a opté pour une intégration verticale et assure ainsi les étapes de conception, de fabrication et de commercialisation d'une sélection de vêtements et accessoires haut de gamme ; elle dévoile de nouveaux produits chaque semaine.

À ses débuts, Frank And Oak avait recours au partage d'e-mails et de divers documents pour communiquer et élaborer ses gammes de produits. Frédéric Boivin, vice-président du merchandising chez Frank And Oak, révèle que l'entreprise a enregistré une croissance rapide ces cinq dernières années. C'est ainsi qu'elle s'est mise en quête du partenaire idéal pour assurer la gestion du cycle de vie de ses produits et l'accompagner dans ses projets d'avenir.

« Dans l'optique de réduire nos délais de commercialisation, nous devions rationaliser nos processus conformément aux meilleures pratiques du secteur et mettre en place une plateforme collaborative pour nos équipes, explique Frédéric Boivin. La solution PLM de Centric permettra une meilleure collaboration entre nos équipes internes et nos partenaires externes. Nous souhaitons bénéficier d'une source d'informations unique et fiable afin d'assurer une communication plus efficace et accroître la précision en matière de données. »

« Frank And Oak met un point d'honneur à proposer des produits de grande qualité à des prix abordables, ajoute Frédéric Boivin. Centric va nous y aider en donnant à nos équipes les moyens de collaborer plus efficacement, ce qui permettra de rationaliser le développement de nos produits tout en assurant leur qualité. Ainsi, nous pourrons continuer à concevoir des produits offrant le meilleur rapport qualité-prix. »

« La solution PLM de Centric est simple d'utilisation, y compris pour les débutants, conclut le vice-président de Frank And Oak. Nous savons qu'elle évoluera et s'adaptera à nos besoins au fil du temps. Jusqu'à présent, Centric s'est avéré être un partenaire compétent, professionnel et capable de nous accompagner activement. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration ! »

« Nous sommes heureux d'accueillir Frank And Oak, notre tout dernier client au Canada, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric. Quelques années seulement après sa création, Frank And Oak possède déjà une gamme de produits à l'identité bien définie et une clientèle fidèle. Nous sommes impatients de collaborer avec cette marque pour l'accompagner dans ses projets d'avenir. »

Frank And Oak (http://www.frankandoak.com)

Frank And Oak propose ses collections de vêtements à tous ceux qui veulent vivre chaque grand moment de leur vie avec style. La marque lifestyle associe un design soigné et des conseils avisés pour proposer une approche immersive, aussi bien sur Internet et via ses points de vente qu'à travers ses contenus : elle va ainsi au-delà de son rôle de détaillant pour repenser l'expérience d'achat de ses clients. Tournée vers l'avenir, Frank And Oak propose une offre haut de gamme et un service client d'exception à des consommateurs de plus en plus nombreux. Vous pouvez découvrir l'univers de la marque dans ses 14 points de vente en Amérique du Nord, ainsi que sur frankandoak.com, qui propose la livraison de ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde.

Centric Software ( www.centricsoftware.com )

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation numérique pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement numériques, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award pour sa solution PLM pour la vente au détail, la mode et les vêtements en 2016, et le Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

