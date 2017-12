CGI participera au contrat d'approvisionnement pangouvernemental Alliant 2 de la U.S. General Services Administration (GSA) d'une valeur de 50 G$







Cette entente-cadre qui prend la forme d'un contrat à prestations et à quantités indéterminées permettra à CGI de continuer à réaliser des initiatives de transformation numérique pour tous les organismes gouvernementaux au cours des 10 prochaines années

FAIRFAX, VA, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui sa sélection dans le cadre de l'entente d'approvisionnement pangouvernementale Alliant 2 de la U.S. General Services Administration (GSA), qui prend la forme d'un contrat à prestations et à quantités indéterminées d'une valeur totale de 50 milliards $ s'étalant sur une période de 10 ans (contrat de base de cinq ans assorti d'une option de renouvellement de cinq ans). Conçu pour assurer la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs des gouvernements, Alliant 2 fournira à tous les organismes fédéraux un accès à des solutions informatiques intégrées, leur permettant de poursuivre leur transformation numérique tout au long de la prochaine décennie. Alliant 2 fait suite à Alliant GWAC (qui expire en avril 2019), projet ayant permis à CGI de figurer parmi les titulaires de contrat hautement performants au cours des 10 dernières années.

« CGI est honorée d'être sélectionnée par la GSA en vue de poursuivre la mise en oeuvre réussie de solutions informatiques et de services en gestion déléguée pour nos clients fédéraux en vertu de l'entente-cadre Alliant 2 », a indiqué Tim Hurlebaus, président de CGI Federal.

Les services fournis dans le cadre d'Alliant 2 comprendront l'ensemble des composantes de solutions informatiques intégrées telles que l'infrastructure, les applications et les services de gestion des TI, notamment des solutions faisant appel à la propriété intellectuelle de CGI comme MomentumMD Financial Management et MomentumMD Contract Writing. Toutes les technologies actuelles et les nouvelles technologies qui pourraient être développées pendant la durée de l'entente sont couvertes par Alliant 2, qui comprend également des améliorations à la portée, de nouvelles catégories de main-d'oeuvre de services en TI, de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles normes environnementales.

Selon le tableau de bord GWAC de la GSA, l'entente Alliant actuelle a pris une ampleur considérable au cours des quelques dernières années alors que les organismes ont dépensé environ 3,8 G$ à l'exercice financier 2014, 4,1 G$ pour l'exercice 2015 et près de 4,7 G$ en 2016. Parmi les plus importants clients d'Alliant figurent le département de la Défense, le département de la Sécurité intérieure et le département d'État des États-Unis.

À propos de CGI Federal

CGI Federal inc. est une filiale d'exploitation en propriété exclusive du Groupe CGI inc. aux États-Unis. À titre de partenaire des organismes fédéraux, elle fournit des solutions visant à réaliser leurs objectifs dans les domaines de la défense, du renseignement et des activités civiles. Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 71?000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services stratégiques en TI et en management, d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services en TI et en gestion des processus d'affaires. CGI propose une approche unique de proximité avec les clients et le réseau mondial de prestation de services le mieux adapté à leurs besoins. Elle offre également des solutions de propriété intellectuelle exclusives afin de les aider à accélérer l'obtention de résultats et à réaliser la transformation numérique de leur organisation. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.

Énoncés de nature prévisionnelle

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, telles que modifiées, et constituent de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, et sont sujettes à la matérialisation de certains risques, incertitudes et autres facteurs sur lesquels CGI n'a, dans plusieurs cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ces déclarations ou informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, l'échéancier et l'envergure des nouveaux contrats; les acquisitions et autres initiatives d'expansion de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change, ainsi que les autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents d'information continue déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à identifier certains des énoncés de nature prévisionnelle ou information prospective, lesquels ne sont pertinents qu'en date de leur emploi. Plus particulièrement, les énoncés relatifs à la performance future constituent des énoncés de nature prévisionnelle et de l'information prospective. À moins que les lois applicables ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, lors de la survenance d'événements nouveaux ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.

SOURCE Groupe CGI inc.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 08:30 et diffusé par :