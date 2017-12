Fiera Infrastructure achète des actifs solaires installés sur des toits au Royaume-Uni







/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

CETTE ACQUISITION PERMET D'AJOUTER DES ACTIFS DE GRANDE QUALITÉ LIÉS AUX

ÉNERGIES RENOUVELABLES AU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS

TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Fiera Infrastructure inc. (« Fiera Infrastructure »), chef de file de la gestion de placements du secteur des infrastructures et filiale de la Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis la totalité de la participation de Macquarie Principal Finance dans un portefeuille de systèmes photovoltaïques solaires à usage résidentiel et commercial installés sur des toits ou au sol (le « portefeuille ») au Royaume-Uni. Ces actifs liés aux énergies renouvelables s'ajouteront à un fonds de Fiera Infrastructure, soit celui de la société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada.

Les 13 254 systèmes photovoltaïques solaires à usage résidentiel de la plateforme sont installés sur des toits et situés dans toutes les régions de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les emplacements commerciaux comprennent Merchant Park, un système photovoltaïque installé sur des toits, et Fazakerley, un système photovoltaïque installé au sol. La capacité combinée de ces systèmes est d'environ 41 MW. Le portefeuille profite de tarifs de rachat garanti fixés par la réglementation gouvernementale du Royaume-Uni pour 20 ans.

« Cette transaction consolide et diversifie notre portefeuille existant en étendant la portée géographique des actifs de notre fonds et en y ajoutant des actifs complémentaires de grande qualité liés aux énergies renouvelables, au profit de nos investisseurs, a déclaré la présidente de Fiera Infrastructure, Alina Osorio. Notre objectif est de bâtir un portefeuille d'actifs en infrastructure de grande qualité présentant des occasions de moyenne taille et un potentiel de croissance, qui dégagera des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. En tant que chef de file dans le secteur des placements alternatifs, Fiera Infrastructure cherche toujours à offrir à ses clients les meilleures occasions de placement et le secteur des infrastructures présente un potentiel de croissance supérieur. »

« Cette transaction témoigne de la capacité continue de Macquarie à développer, à construire et à exploiter des actifs renouvelables au Royaume-Uni, a affirmé Andrew Gray, codirecteur de Macquarie Principal Finance. Nous sommes heureux d'avoir créé cette plateforme, en ajoutant de la capacité à l'échelle des institutions et en contribuant au développement du marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits au Royaume-Uni. Fiera Infrastructure de connaître beaucoup de succès dans ce créneau.»

À propos de Fiera Infrastructure

Fiera Infrastructure est un investisseur de premier plan dans tous les sous-secteurs des infrastructures. Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, Fiera Infrastructure bénéficie de solides relations à l'international et d'une approche rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs, conjuguées aux excellentes solutions de gestion de portefeuille et de placements personnalisés de Fiera Capital. La diversification unique de ses fonds tient compte des caractéristiques propres à la catégorie des actifs alternatifs, tout en améliorant la gouvernance et en servant les intérêts des investisseurs. Fiera Infrastructure gère un actif de plus de 900 M$ CA. www.fierainfrastructure.com

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 123 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos du Groupe Macquarie

Macquarie est un groupe financier diversifié qui fournit à ses clients des services bancaires, financiers, consultatifs, de gestion d'actifs, de gestion des risques et d'investissement de capitaux. Son expertise s'étend aux secteurs de la dette, des capitaux propres et des produits de base. Fondée en 1969, Macquarie emploie plus de 13 966 personnes dans plus de 27 pays. Au 30 septembre 2017, Macquarie gérait un actif de 227,2 millions de livres (GBP). Pour en savoir plus, visitez le www.macquarie.com.

Macquarie Principal Finance, une entité de Macquarie spécialisée dans le financement des sociétés et dans le financement d'actifs, fournit des solutions souples de financement primaire et d'investissement sur le marché secondaire pour des clients des secteurs de l'immobilier des entreprises et de l'immobilier commercial. Macquarie Principal Finance, l'un des principaux prêteurs d'origine et acquéreur de prêts secondaires en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie, a réalisé des investissements et participé à des opérations de financement de plus de 21,3 milliards de livres (GBP) dans le monde depuis 2009, dont 1,1 milliard au cours des 12 derniers mois.

Fondées sur la reconnaissance que chaque client est différent, les solutions proposées par Macquarie Principal Finance dépassent les cadres traditionnels du financement puisqu'elles sont adaptées en fonction des besoins individuels de ses clients. Macquarie Principal Finance emploie plus de 80 professionnels chevronnés du financement et de l'investissement dans ses bureaux de New York, de Chicago, de San Francisco, de Londres et de Sydney. Pour en savoir plus, visitez le www.macquarie.com/principalfinance.

