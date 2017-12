Les détenteurs péruviens d'obligations agraires applaudissent le choix de l'OCDE de reporter sa décision sur l'adhésion du Pérou







WASHINGTON, 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le communiqué suivant est émis au nom de la Peruvian-American Bondholders for Justice (PABJ) :

La Peruvian-American Bondholders for Justice (PABJ, Association des porteurs péruvo-américains d'obligations pour la justice) est un groupe se consacrant au remboursement équitable des obligations émises lors de la réforme agraire péruvienne et à leur défaut de paiement. La PABJ a émis aujourd'hui la déclaration ci-après concernant la décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de remettre à plus tard une invitation éventuelle du Pérou à rejoindre l'organisation :

« Nous saluons la décision de l'OCDE de reporter sa décision sur une adhésion du Pérou. Comme indiqué dans un rapport publié par la PABJ le 4 décembre 2017, l'inaction, la duplicité et la fraude par le Pérou, ainsi que sa défaillance à résoudre le défaut de paiement associé aux obligations de la réforme agraire reste typique d'une corruption de longue date du système, laquelle a un impact sur la crédibilité du pays et sa capacité à rejoindre les rangs des nations dignes de l'OCDE.

« Le Pérou a exproprié ses citoyens de 23 millions d'acres de terres* entre 1969 et 1979, et ces citoyens ont été contraints d'accepter les obligations de la réforme agraire en échange de leurs terres. Dans la plupart des cas, les obligations n'ont jamais été remboursées, et pour celles qui l'ont été, des montants dérisoires par acre ont été récemment attribués.

« Choisir de ne pas retenir la candidature du Pérou à l'OCDE pour le moment est le bon choix, en particulier à la lumière de graves allégations ayant surgi contre plusieurs membres du gouvernement péruvien à un haut niveau au cours des dernières semaines.

« Elles concernent notamment:

Après avoir catégoriquement nié avoir reçu des fonds d'Odebrecht, société brésilienne de construction compromise dans le plus grand scandale de corruption en Amérique latine, le président Pedro Pablo Kuczynski du Pérou a finalement admis avoir été un conseiller financier auprès de cette société. Le Congrès du Pérou a publié des documents montrant que des entreprises liées au président ont reçu 4,8 millions de dollars pendant les périodes où il exerçait des fonctions de Premier ministre ou de ministre de l'Économie et des finances.

du Pérou a finalement admis avoir été un conseiller financier auprès de cette société. Le Congrès du Pérou a publié des documents montrant que des entreprises liées au président ont reçu 4,8 millions de dollars pendant les périodes où il exerçait des fonctions de Premier ministre ou de ministre de l'Économie et des finances. Trois membres du Tribunal constitutionnel, qui est la plus haute juridiction du Pérou, pourraient être susceptibles de révocation et le Congrès pourrait dans les prochains jours infliger d'autres sanctions sur accusations de corruption (le juge Eloy Espinosa pourrait être révoqué de façon permanente et suspendu de fonctions publiques pendant dix années. Par ailleurs, Oscar Urviola, ancien président du Tribunal, est soumis à une enquête pour usage de faux où une décision de justice portant sur des obligations de la réforme agraire aurait été altérée avec du correcteur blanc).

« Les caractéristiques d'une nation rejoignant l'OCDE sont un engagement envers la transparence, le développement économique et la poursuite de politiques et de solutions pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. L'énoncé de la mission de l'OCDE stipule également un effort visant à 'rendre la vie plus dure aux terroristes, aux fraudeurs fiscaux, aux entrepreneurs véreux et à tous ceux qui sapent les fondements d'une société juste et ouverte.'

« Outre les récentes allégations de corruption dans l'administration actuelle, le Pérou n'a pas non plus divulgué à l'OCDE l'historique se rapportant aux dettes liées à la réforme agraire. Le FMI ainsi estime qu'il tombe dans la catégorie des nations que l'OCDE cherche à éviter.

« Nous faisons appel à l'OCDE pour qu'elle continue à différer la candidature d'adhésion du Pérou jusqu'à ce qu'il réponde à tous les critères d'admissibilité, notamment ceux liés à la primauté du droit sur la corruption et aux pratiques de remboursement de dettes. »

* 23 millions d'acres correspondent à plus de 9,3 millions d'hectares.

