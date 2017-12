Le Safariland SAVES CLUB franchit un cap avec son SAVE #2000







L'agent de l'unité canine de l'Indiana, Brandy Pierce, survit à un coup de feu grâce à son gilet pare-balles Safariland

ONTARIO, Californie, le 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le Safariland Group (« Safariland » ou la « société »), un des plus grands fournisseurs mondiaux d'une large gamme de produits de sécurité et de capacité de survie, conçus pour les marchés de la sécurité publique, militaire, professionnel et de plein air, annonce l'entrée de SAVE #2000 dans son SAVES CLUB®. Depuis 45 ans, le Safariland Group, via son SAVES CLUB, salue les agents qui ont survécu à un épisode qui a mis leur vie en danger alors qu'ils portaient un gilet pare-balles et/ou un équipement de protection Safariland. Le 24 septembre 2017, à New Castle (Indiana), l'agent de l'unité canine Brandy Pierce est devenue le 2000e « armor save » de la société, après avoir survécu à un coup de feu tiré sur la poitrine alors qu'elle portait gilet pare-balles de niveau II Safariland ABA® XT03.

« En tant qu'agent de police, c'est une chose à laquelle on se prépare, et on sait que ça peut arriver chaque jour », explique l'agent Pierce. « Chaque jour, quand je mets mon gilet pare-balles, je repense à ce qui aurait pu arriver sans cette protection, et je suis reconnaissante d'être toujours là pour continuer le travail que je fais. »

La nuit de l'épisode, l'agent Pierce et son chien Lex répondaient à un appel concernant un suspect qui entrait par effraction dans des véhicules. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, le suspect s'est enfui à vélo ; l'agent Pierce a lâché son chien, qui a immédiatement pris en charge et maîtrisé le suspect. Lorsque l'agent Pierce s'est approchée pour mettre le suspect en garde à vue, il a sorti un pistolet de calibre .45 ACP et a tiré à bout portant sur la poitrine de l'agent Pierce. Le gilet pare-balles de niveau II de Safariland a arrêté la balle et a permis à l'agent de continuer à se battre. L'agent Pierce a été traitée à l'hôpital et a aujourd'hui pu réintégrer son poste à part entière.

« Nous sommes heureux de pouvoir saluer des hommes et des femmes pleins de courage comme l'agent Pierce, qui chaque jour risquent leur vie », explique Scott O'Brien, président de Safariland. « En collaboration avec nos partenaires, nous n'avons de cesse d'innover et de mettre au point les meilleurs produits de blindage de la catégorie afin de protéger ceux qui nous protègent. Nous vivons véritablement en accord avec notre mission 'Together, We Save Lives', et notre but est de garantir à ceux qui portent nos produits qu'ils rentreront auprès de leur famille après leur service. »

Pour le spécialiste technique du blindage et directeur du Safariland SAVES CLUB, Ed Hinchey : « Deux milles vies sauvées grâce à nos gilets pare-balles est un jalon incroyable, mais les intéressés sont pour nous bien plus qu'un simple chiffre. Nous sommes heureux de dire qu'ils font partie de la famille Safariland et qu'ils nous rappellent chaque jour que ce que nous faisons change le cours des choses.»

Hinchey peut en attester, puisqu'il est entré dans le Safariland Group SAVES CLUB en 2005, sous le matricule SAVE #941.

L'agent Brandy Pierce, avec les autres membres du SAVES CLUB, l'auxiliaire médicale Danielle Kamenar et le gardien de la paix Adam Koch, seront récompensés et partageront leur histoire lors d'une présentation spéciale Safariland SAVES. Cette présentation aura lieu à 15 heures [PT] le mercredi 4 janvier 2018, au salon SHOT (Shooting, Hunting and Outdoor Trade) à Las Vegas, au stand n° 12762.

