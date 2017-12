ThinkForce, un fabricant de puces IA lève 450 millions RMB auprès de YITU Tech, Yunfeng Fund, Sequoia Capital et Hillhouse Capital







SHANGHAI, le 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- ThinkForce, une entreprise en démarrage basée à Shanghai et spécialisée dans les puces semi-conductrices d'intelligence artificielle (IA), a annoncé une augmentation de 450 millions RMB dans le financement de la série A (Series A). YITU Tech, Yunfeng Fund, Sequoia Capital et Hillhouse Capital ont participé à la campagne de financement.

Les puces IA sont devenues un domaine d'intérêt important dans l'industrie et attirent des investisseurs en capital-risque du monde entier. L'investissement stratégique de YITU Tech dans ThinkForce démontre l'engagement de YITU en matière de développement d'un écosystème IA.

ThinkForce emploie une solide équipe technique afin d'assurer l'intégration réussie de la technologie et l'industrialisation

ThinkForce, qui est l'une des principales entreprises en démarrage spécialisées dans la R et D et la fabrication de puces IA, est dotée de personnes talentueuses de calibre mondial possédant des années d'expérience dans la gestion, mais également dans la capacité de développement technique et de produits. En fait, les principaux membres de l'équipe ont été directement responsables de la réussite de certains des lancements de jeux de puces semi-conductrices intégrés dans les produits PowerPC d'IBM, Sony PS3 de Sony, XBOX de Microsoft et les Serdes 56G les plus rapides au monde. Cela s'est traduit par des ventes s'élevant à des milliards de dollars américains. ThinkForce, qui possède une expérience avérée, est à la pointe du développement et des progrès dans le domaine des puces IA.

ThinkForce prévoit de lancer sa puce IA basée sur la technologie de pointe de procédés à semiconducteurs, l'architecture « ManyCore ». Développée en interne par ThinkForce, elle permet de compléter et d'optimiser la planification de la virtualisation du nuage IA lors de l'implémentation réalisée au niveau des puces. En outre, lorsque l'architecture « ManyCore » est combinée avec les kits SDK (kit de développement logiciel) de logiciels TFDL et de microprogrammes conçus en interne, elle peut accélérer le calcul pour différents modèles de réseaux neuronaux. L'efficacité des accélérateurs de ThinkForce varie actuellement entre 90 % et 95 %. Ils sont cinq fois plus efficaces en matière de consommation d'énergie et d'économies de coûts par rapport à la carte informatique grand public Nvidia. ThinkForce, qui détient une vaste expérience dans le développement de silicium, est également capable de minimiser le risque d'erreur de production tout en optimisant les performances de la puce et de la consommation d'énergie.

De plus, ThinkForce s'est associé à des leaders de l'industrie, dont IBM et Cadence.

L'ère de l'IA est l'ère de « l'algorithme intelligent dans la puce »

Le développement des puces IA en est encore à ses balbutiements, mais la complexité et le dynamisme de l'innovation technologique déboucheront constamment sur des percées.

« L'ère de l'IA est l'algorithme intelligent dans l'ère de la puce », a déclaré Zhang Zhenning, le vice-président du marketing chez ThinkForce. Une puce IA comprend l'architecture d'un calcul de modèle d'algorithme IA ainsi que la conception nécessaire pour planifier le calcul. YITU Tech, qui est une société leader disposant d'une expertise considérable dans le domaine de l'infonuagique, aidera incontestablement Thinkforce à renforcer sa compétitivité industrielle grâce à un partenariat stratégique.

Comme les investissements en capital dans le domaine l'IA sont en hausse, YITU Tech a également été très actif en matière d'investissements et d'activités. YITU Tech a récemment participé à un investissement conjoint avec IDG Capital dans AccutarBio, une société pharmaceutique internationale. C'est actuellement l'un des plus gros investissements dans le domaine pharmaceutique IA en Chine.

« Notre collaboration avec ThinkForce témoigne de notre intérêt et de notre enthousiasme véritables pour les technologies et les recherches scientifiques de pointe dans le secteur de l'IA. Nous croyons que l'équipe talentueuse de Thinkforce, ses années d'expérience et sa réputation dans ce domaine, créera des effets multiplicateurs et améliorera l'efficacité lors de notre exploration commune des technologies de l'IA. Nous sommes confrontés à une concurrence mondiale dans la fabrication de puces IA et nous avons besoin d'un plan stratégique national en Chine pour nous tenir au fait. Nous pensons que ThinkForce contribuera à la croissance et à la prospérité de l'initiative stratégique d'ensemble de l'IA en Chine », a déclaré Jiao Hui Ru, le directeur de la stratégie technologique de YITU Tech.

À propos de ThinkForce

Shanghai ThinkForce Electronic Technology Co. Ltd a été fondé, en 2017, par des experts en conception de silicium, algorithme logiciel et développement de système. Nous aspirons à fournir des semiconducteurs intelligents de calibre mondial dotés d'algorithmes d'IA de premier plan et de l'expertise du silicium la plus avancée et nous nous basons sur ces produits pour construire une plateforme matérielle d'IA et offrir une solution d'industrie clé en main. En coopérant avec les leaders verticaux de l'industrie, nous construirons conjointement l'écosystème et l'avenir de l'IA. Nous fournirons la puissance de calcul la plus intelligente avec notre stratégie produits grâce au soutien de nos partenaires commerciaux et de nos investisseurs en CR majeurs.

À propos de YITU Technology

YITU Technology (YITU) est un pionnier de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) qui fournit des solutions commerciales avancées basées sur l'IA pour construire un monde meilleur, plus sûr et plus sain. YITU dispose d'une équipe de R et D de renommée mondiale qui mène du développement industriel pour trouver des solutions complètes dans les domaines de la compréhension de la vision, de la parole et du langage artificiels.

