Damian Madden rejoint Selling Simplified en tant que vice-président des ventes pour la région EMEA







LONDRES, le 19 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Selling Simplified, en tant que chef de file mondial en génération de la demande B2B, a annoncé ce jour la nomination stratégique de Damian Madden au poste de vice-président des ventes pour l'EMEA, afin de renforcer son équipe de direction mondiale et accélérer la croissance des revenus dans la région.

Selling Simplified connaît une croissance exponentielle, avec une augmentation de plus de 87 pour cent en 2016, devenant ainsi rapidement un partenaire de choix pour les sociétés de technologie mondiales qui cherchent à élargir leurs activités en dehors des marchés concurrentiels traditionnels aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selling Simplified est la seule entreprise de génération de la demande B2B qui propose des campagnes dans 219 pays et dans plusieurs langues.

En provenance d'IDG connect, Madden a rejoint l'équipe dirigeante de SSG ; il s'agit de la première nomination du nouveau directeur général, Paul Briggs, qui a rejoint la société au mois d'octobre. « Damian apporte son expertise dans le domaine de la vente et son expérience à un moment charnière pour notre organisation, car nous sommes en train de mettre en place des plateformes ABM et de marketing de l'attention d'avant-garde, qui sont très bien accueillies sur le marché », a déclaré Briggs.

« Selling Simplified apporte à ses clients une innovation et une ampleur qui dépassent les offres traditionnelles de syndication de contenu présentes sur le marché, tout en proposant de nouvelles façons de mesurer l'engagement et les indicateurs de succès des programmes de génération de la demande et des programmes ABM. Je suis heureux de rejoindre l'organisation à un moment important de sa croissance dans la région EMEA et dans le monde », a déclaré Madden.

Depuis sa création en 2011, Selling Simplified a connu une croissance annuelle récompensée par le statut Inc. 5000 pour 2016 et 2017 ; elle emploie plus de 300 personnes à travers le monde et opère dans six pays. Selling Simplified attribue son succès à la consolidation de son offre de base en produits de génération de prospects, ainsi qu'à ses solutions d'épuration et d'enrichissement de données LeadMATCH et LeadCARE, sur une plateforme numérique unique : demandcentr.

« Je me réjouis d'accueillir Damian à bord afin de diriger l'implantation de nos nouveaux produits pour nos clients directs et en agence ; nous continuerons à développer nos produits de base actuels en matière de génération de la demande, ainsi que notre équipe de vente globale », a dit Briggs.

Photo : Damian Madden, vice-président des ventes pour la région EMEA, Selling Simplified

