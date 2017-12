Perspectives de WisdomTree Canada sur le secteur des FNB en 2018 : il faut s'attendre à une croissance accrue et à plus d'innovation







Les actifs du secteur canadien des FNB devraient s'intensifier à la faveur d'une meilleure formation des investisseurs et de la réglementation.

Les occasions de placement dans des actions internationales à couverture variable, de même que les FNB à bêta intelligent et à revenu fixe, comptent parmi les tendances.

WisdomTree s'attend à ce que les investisseurs se tournent de plus en plus vers les FNB pour les revenus et l'atténuation des risques qu'ils procurent.

TORONTO, le 19 déc. 2017 /CNW/ - WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada ») a publié aujourd'hui le document inaugural Perspectives sur le secteur et le marché des FNB en 2018, qui se penche sur les défis et les occasions liés aux fonds négociés en bourse (FNB) au Canada et qui fait état des principales tendances que la société prévoit pour la prochaine année.

Dans l'ensemble, WisdomTree prévoit une croissance rapide et soutenue dans ce secteur puisque l'année 2017 devrait se terminer en affichant plus de 26 milliards de dollars CA en entrées de fonds1, soit une augmentation en glissement annuel d'environ 30 %. Les flux de capitaux dans les FNB d'actions ont été solides, atteignant 15 milliards de dollars CA2, à peine la moitié des flux de cette catégorie d'actifs s'étant retrouvés dans les produits d'actions internationales, alors que les FNB à revenu fixe ont continué d'afficher des flux de capitaux considérables, s'élevant à plus de 10 milliards de dollars CA3.

« Au cours de la dernière année, nous avons été témoins d'augmentations marquées des actifs sous gestion de FNB et du nombre de fournisseurs ayant pénétré le marché, alors que le rythme d'adoption parmi les investisseurs canadiens a continué de s'intensifier et qu'il a atteint de nouveaux sommets », a déclaré Jeff Weniger, stratège de la répartition d'actifs, WisdomTree.

Le document identifie les principales tendances qui ont dominé le secteur canadien des FNB en 2017, comme suit :

L'intérêt des Canadiens à l'égard des FNB a continué de croître : Le secteur a poursuivi son développement au Canada , les investisseurs ayant placé encore davantage leurs actifs dans des FNB à coût avantageux plutôt que dans des fonds communs de placement gérés activement. Le recours aux FNB et leur adoption n'ont pas encore réalisé leur plein potentiel au Canada puisque l'on s'attend à ce que le secteur connaisse une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie.

Le secteur a poursuivi son développement au , les investisseurs ayant placé encore davantage leurs actifs dans des FNB à coût avantageux plutôt que dans des fonds communs de placement gérés activement. Le recours aux FNB et leur adoption n'ont pas encore réalisé leur plein potentiel au puisque l'on s'attend à ce que le secteur connaisse une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie. Du bêta intelligent à l'alpha moderne : L'année 2017 a été marquée par une plus grande adoption des FNB « à bêta intelligent », par de nombreux nouveaux acteurs ayant adhéré à cette approche pour leur offre et par des investisseurs qui perçoivent de plus en plus ceci comme étant une approche optimale en matière de placement dans des FNB.

L'année 2017 a été marquée par une plus grande adoption des FNB « à bêta intelligent », par de nombreux nouveaux acteurs ayant adhéré à cette approche pour leur offre et par des investisseurs qui perçoivent de plus en plus ceci comme étant une approche optimale en matière de placement dans des FNB. Incidence du taux de change sur les rendements : Pour les Canadiens, un renforcement généralisé des devises étrangères a eu une forte incidence sur les rendements, particulièrement pour les catégories de FNB d'actions internationales à couverture variable, qui ont affiché un bon rendement dans de tels contextes puisqu'ils sont susceptibles d'atténuer la volatilité tout en procurant des mesures tactiques des devises aux investisseurs peu convaincus.

_______________________________________

1 Source : TD Canada au 30 novembre 2017.

2 Ibid.

3 Ibid.

« Les FNB à revenu fixe ont constitué une catégorie d'actif à croissance rapide en 2017, les investisseurs canadiens se tournant en grand nombre vers les obligations de sociétés de première qualité en particulier », a indiqué Kevin Flanagan, stratège principal, Titres à revenu fixe, WisdomTree. « Nous prévoyons des flux de capitaux solides dans les produits à revenu fixe en 2018, alors que les investisseurs chercheront à atténuer les risques liés aux taux d'intérêt. »

Pour l'avenir, WisdomTree croit que les tendances suivantes marqueront l'année 2018 :

Adoption et croissance accélérées : À mesure que le recours aux FNB deviendra plus courant, WisdomTree prédit que les taux annuels de croissance de l'actif géré connaîtront une augmentation considérable. Par exemple, si le secteur connaissait des hausses annuelles de 20 % de l'actif géré et que la valeur des actifs sous-jacents augmentait de 4 % par année, le secteur canadien des FNB serait égal à environ le tiers de l'envergure totale du secteur des fonds communs de placement d'ici 2024 (en présumant que les fonds communs de placement ne connaissent pas de sorties de fonds nettes).

À mesure que le recours aux FNB deviendra plus courant, WisdomTree prédit que les taux annuels de croissance de l'actif géré connaîtront une augmentation considérable. Par exemple, si le secteur connaissait des hausses annuelles de 20 % de l'actif géré et que la valeur des actifs sous-jacents augmentait de 4 % par année, le secteur canadien des FNB serait égal à environ le tiers de l'envergure totale du secteur des fonds communs de placement d'ici 2024 (en présumant que les fonds communs de placement ne connaissent pas de sorties de fonds nettes). Revenu fixe, taux d'intérêt et recherche de solutions « plus intelligentes » : Puisqu'il est prévu que les taux d'intérêt dans les marchés développés demeureront à des niveaux faibles, les investisseurs sont susceptibles de favoriser les répartitions dans des FNB à revenu fixe qui sont pondérés davantage à l'égard du crédit et moins concentrés dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme les obligations d'État. De plus, les investisseurs sont susceptibles de prendre en considération des instruments à plus courte durée s'ils souhaitent atténuer les risques liés aux taux d'intérêt.

Puisqu'il est prévu que les taux d'intérêt dans les marchés développés demeureront à des niveaux faibles, les investisseurs sont susceptibles de favoriser les répartitions dans des FNB à revenu fixe qui sont pondérés davantage à l'égard du crédit et moins concentrés dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme les obligations d'État. De plus, les investisseurs sont susceptibles de prendre en considération des instruments à plus courte durée s'ils souhaitent atténuer les risques liés aux taux d'intérêt. Innovation thématique : WisdomTree prévoit que 2018 sera une année marquée par une innovation accrue pour les fournisseurs de FNB, alors que se poursuivra l'augmentation de la demande relative à des solutions qui offrent un « alpha » à coût avantageux. Il est prévu que cette tendance surviendra partout sur la planète, mais plus particulièrement au Canada puisque ce marché accuse toujours un retard de quelques années par rapport à d'autres pays (nommément, les États-Unis) en matière d'adoption. L'émergence de FNB thématiques liés à la demande des enfants du millénaire, à l'intelligence artificielle, à la robotique et aux tendances politiques et sociales se poursuivra.

WisdomTree prévoit que 2018 sera une année marquée par une innovation accrue pour les fournisseurs de FNB, alors que se poursuivra l'augmentation de la demande relative à des solutions qui offrent un « alpha » à coût avantageux. Il est prévu que cette tendance surviendra partout sur la planète, mais plus particulièrement au puisque ce marché accuse toujours un retard de quelques années par rapport à d'autres pays (nommément, les États-Unis) en matière d'adoption. L'émergence de FNB thématiques liés à la demande des enfants du millénaire, à l'intelligence artificielle, à la robotique et aux tendances politiques et sociales se poursuivra. MRCC3 : Alors que les investisseurs exigent plus de transparence sur le plan des frais, il est prévu que le secteur commencera à mener des discussions plus intenses au sujet du MRCC3, une proposition visant à étendre la divulgation des frais. Par conséquent, les conseillers et les investisseurs sont susceptibles de se tourner vers les FNB, compte tenu de leurs avantages sur le plan des coûts.

M. Weniger a ajouté ce qui suit : « Les FNB sont plus accessibles et plus courants que jamais et ils continuent de connaître une croissance à titre de placement privilégié de beaucoup de Canadiens. Nous prévoyons que 2018 sera une autre année record pour les FNB au Canada, alors que les conseillers et les investisseurs continuent d'apprécier le rôle important et constructif que les FNB peuvent jouer dans la construction de portefeuilles et l'avantage qu'ils offrent comparativement aux fonds communs de placement. »

Pour voir le document, veuillez visiter les Perspectives sur le secteur et le marché des FNB en 2018.

WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis, en Europe, au Japon et au Canada (collectivement, « WisdomTree »), est un promoteur de fonds négociés en bourse (« FNB ») et de produits négociés en bourse (« PNB ») et un gestionnaire d'actifs dont le siège social est situé à New York. WisdomTree offre des produits comprenant des actions, des titres à revenu fixe, des devises, des marchandises et des stratégies alternatives. À l'heure actuelle, WisdomTree détient des actifs sous gestion totalisant environ 48.8 milliards de dollars US à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB de WisdomTree. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les FNB de WisdomTree ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Les FNB de WisdomTree inscrits à la Bourse de Toronto sont gérés par WisdomTree Asset Management Canada, Inc.

