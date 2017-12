/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Lancement des travaux de Mon Shack, mes choix, mon avenir, à Sherbrooke/







QUÉBEC, le 18 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton--Stanstead, et le vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles et député de Saint-François, M. Guy Hardy, invitent les représentantes et les représentants des médias au lancement des travaux de construction du projet d'habitation Mon Shack, mes choix, mon avenir, à Sherbrooke. Ce projet est destiné à des personnes ayant une problématique en santé mentale. L'activité se déroulera le 19 décembre en présence du maire suppléant de Sherbrooke, M. Marc Denault, et de nombreux partenaires du milieu.







DATE : Le mardi 19 décembre 2017





HEURE : 10 h





ENDROIT : 45, rue Queen (Maison de Prière du Québec)

Sherbrooke, QC

J1M 1J2















SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :