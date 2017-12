/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inondations du printemps 2017 : bilan et perspectives/







QUÉBEC, le 18 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en compagnie du député de Vimont et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Jean Rousselle, invite les médias à assister à la journée d'échange Inondations du printemps 2017 : bilan et perspectives.

Il sera accompagné de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, et du député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Jean Habel.

Cette journée sera l'occasion de faire le bilan de ces événements, mais surtout de porter un regard collectif sur des pistes d'amélioration pour l'avenir avec les différents acteurs concernés.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 19 décembre 2017



Heures : 8 h 30 : allocutions d'ouverture

16 h : point de presse



Lieu : Hôtel Palace Royal 775, avenue Honoré-Mercier Québec (Québec) G1R 6A5



Webdiffusion : www.securitepublique.gouv.qc.ca/bilaninondations2017

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :