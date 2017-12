L'architecte André Bourassa reçoit le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2017







MONTRÉAL, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le 14 décembre dernier, la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), Gyslaine Desrosiers, a remis le Mérite du CIQ 2017 à André Bourassa afin de souligner son engagement indéfectible au service de l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) et de la protection du public.

Architecte depuis plus de 30 ans, André Bourassa a siégé au conseil d'administration de l'OAQ de 1991 à 2013. Il en a été le vice-président de 1991 à 1995, puis le président de 2005 à 2013. Il a également été membre du comité exécutif du Conseil interprofessionnel de 2006 à 2008.

Parmi les réalisations de sa présidence, on compte notamment le remplacement de l'examen d'admission nord-américain par l'Examen des architectes du Canada (l'ExAC), beaucoup plus pertinent et approprié en regard de la pratique de l'architecture au pays. Le lauréat a aussi participé à la signature d'un arrangement de reconnaissance mutuelle pour les architectes entre la France et le Québec et au début des pourparlers en vue d'un accord de reconnaissance mutuelle Canada-Europe. Il a, par ailleurs, siégé au comité des relations internationales du Regroupement des ordres des architectes canadiens, où il s'est activement impliqué dans le dossier de la mobilité au sein de la profession. Durant la présidence d'André Bourassa, la mise en place de l'ExAC et des diverses mesures favorisant la mobilité ont permis à la profession d'architecte de voir ses effectifs au Québec passer de 2 800 à 3 500, alors que les chiffres stagnaient depuis des années.

André Bourassa a été la voix de l'OAQ dans divers enjeux d'intérêt public en lien avec l'architecture, comme les partenariats public-privé, le nouveau pont Champlain, le développement durable, l'efficacité énergétique ou l'utilisation du bois en construction.

Enfin, mentionnons que c'est sous sa présidence que l'idée d'une politique nationale de l'architecture a émergé et que l'OAQ s'est pleinement engagé à intervenir dans le débat public au nom d'une architecture de qualité.

À propos du Mérite du CIQ

Créé en 1990, le prix Mérite du CIQ est décerné sur recommandation d'un ordre professionnel afin de souligner la carrière d'un de ses membres qui s'est distingué par son apport au service de sa profession et de son ordre. Chacun des 46 ordres professionnels peut, s'il le désire et sous réserve de l'approbation de la candidature par le Conseil interprofessionnel du Québec, attribuer un Mérite du CIQ par année.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour 3920 membres et 1114 stagiaires en architecture.

