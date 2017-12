15e Guignolée du Dr Julien - Premier bilan partiel de 1 143 335 $







MONTRÉAL, le 16 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En date du 16 décembre en soirée, la collecte de dons de la 15e Guignolée du Dr Julien pour les trois centres d'expertise de la Fondation s'élève à 1 143 355 $.

Ce premier décompte témoigne de l'appui renouvelé de la population pour la pédiatrie sociale en communauté. « Encore une fois cette année, la communauté a répondu à notre appel et a démontré sa grande générosité pour les enfants vulnérables. En mon nom et au nom de toute l'équipe de la Fondation, je tiens à remercier du fond du coeur tous ceux et celles qui nous appuient et qui continuent de nous appuyer d'année en année » a déclaré le Dr Gilles Julien, pédiatre social et président fondateur de la Fondation du Dr Julien.

Les sommes recueillies servent à offrir des soins et des services professionnels directement aux enfants les plus vulnérables. Les besoins de nos enfants sont sans cesse croissants et c'est grâce au public que nous pouvons leur permettre de développer leur plein potentiel. « Continuez de nous appuyer jusqu'au 15 janvier et aidez-nous à rendre accessibles nos soins de pédiatrie sociale à toujours plus d'enfants! », a ajouté le Dr Julien.

Musiciens, artistes de rues, danseurs, mascottes, joueurs de l'Impact, personnalités connues et comédiens étaient au rendez-vous pour la 15e édition de cette traditionnelle fête de quartier. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont généreusement participé à notre campagne sur les médias-sociaux.

Toute l'équipe de la Fondation du Dr Julien tient à remercier tout particulièrement ses nombreux bénévoles qui ont prêté main-forte pour cette Guignolée, et dont plusieurs ont bravé le froid, ainsi que tous ses partenaires, la marraine et le parrain de l'événement, Ève Christian et Christian Bégin, l'équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot et diffusée à ICI Radio-Canada Première, de même que l'animateur Jean-Charles Lajoie et son équipe du 91.9 Sport FM. La Fondation remercie également le réseau RNC Média pour son soutien à travers tout le Québec.

Nous désirons également souligner la générosité des nombreuses personnes qui ont offert un nombre inégalé de cadeaux qui permettront aux enfants de recevoir un cadeau à Noël et d'apporter de la joie aux familles pour le temps des Fêtes. La Fondation a encore besoin de cadeaux neufs pour les enfants et de cartes-cadeaux (boutiques, cinéma) pour les adolescents, des billets de spectacles ou des entrées gratuites pour diverses activités.

La Guignolée du Dr Julien se poursuit jusqu'au 15 janvier 2018 :

En ligne : En visitant le guignoleedrjulien.org

: En visitant le guignoleedrjulien.org Par téléphone : En composant le 1-855-375-8543)

: En composant le Par mobile : En textant DRJULIEN au numéro 20222 , on peut donner 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $.

: En textant , on peut donner 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $. Par la poste : En postant un chèque à la Fondation du Dr Julien (1601, rue Aylwin, Montréal, QC, H1W 3B9) ou à l'un des centres de votre communauté.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant issu d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins médicaux et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), un peu partout au Québec. Aujourd'hui, 25 CPSC soignent et outillent ensemble près de 5 500 enfants et leurs familles.

SOURCE Fondation du Dr Julien

Communiqué envoyé le 16 décembre 2017 à 21:52 et diffusé par :