Air Canada inaugure les seuls vols sans escale entre Yellowknife et Vancouver







Le service saisonnier sur Yellowknife au départ de Vancouver s'ajoute aux services assurés toute l'année au départ d' Edmonton et de Calgary

Le service saisonnier Vancouver - Yellowknife débutera au début de l'automne 2018, pour répondre à la demande croissante de voyages au départ de l'Asie

YELLOWKNIFE, le 16 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le vol inaugural Yellowknife-Vancouver d'Air Canada, soit le vol AC8834, a décollé ce matin, marquant le début du seul service sans escale reliant les spectaculaires Territoires du Nord-Ouest et Vancouver. Ce service quotidien saisonnier sera assuré jusqu'en avril, puis reprendra le 5 septembre 2018.

« Nous sommes ravis de relier maintenant Yellowknife à notre plaque tournante transpacifique de Vancouver, en proposant des correspondances en continuité au départ et à destination de nos réseaux asiatique et transfrontalier, de façon à offrir économies de temps et commodité aux visiteurs internationaux qui viennent admirer les spectaculaires aurores boréales de notre pays et y vivre des aventures hivernales nordiques. Notre liaison saisonnière débutera l'an prochain, au début de l'automne, pour répondre à la demande croissante de voyages au départ de l'Asie et à destination des Territoires du Nord-Ouest », a affirmé Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

« Nous sommes enchantés que ce nouveau service soit lancé par Air Canada, un de nos spectaculaires partenaires en marketing, s'est enthousiasmée Cathie Bolstad, directrice exécutive de l'office du tourisme des Territoires du Nord-Ouest. Nous observons une croissance rapide des visites dans les Territoires du Nord-Ouest. En 2016, le nombre de touristes venus voir les aurores a bondi de 23 pour cent, à près de 30 000. Les données préliminaires pour 2017 laissent entendre que nous connaîtrons une hausse des visites en cette saison des aurores, et l'ajout de ce vol contribuera à notre succès tout en donnant aux résidents des Territoires du Nord-Ouest plus d'options de voyage. »

Les vols sans escale Yellowknife-Vancouver d'Air Canada sont assurés par CRJ705 de Bombardier de 76 places, proposant le choix entre la Classe affaires et la classe économique. Ils seront exploités par Jazz Aviation S.E.C. sous la marque Air Canada Express. Les passagers de tous les vols ont accès à une connexion Wi-Fi et au système de divertissements à bord individuel d'Air Canada, intégré au dossier de chaque fauteuil. De plus, ils peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan, de même que bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. Enfin, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable à la plaque tournante de Vancouver, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Numéro

de vol Départ Heure Arrivée Heure AC8833 Vancouver (YVR) 16:00

Premier vol assuré le 15 déc. 2017 Yellowknife (YZF) 19:30 AC8834 Yellowknife (YZF) 07:30

Dernier vol assuré le 1er avril 2018 Vancouver (YVR) 08:53

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

