L'UQAM décerne un doctorat honoris causa à l'artiste de la danse Louise Lecavalier







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a honoré, le 15 décembre, l'artiste de la danse Louise Lecavalier en lui attribuant le titre de docteure honoris causa. Par ce geste, l'Université reconnaît la prodigieuse créativité de cette danseuse et chorégraphe, ainsi que le rayonnement international de son talent.

La cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la présentation de Quelque chose de sauvage, le spectacle des finissants de danse de l'UQAM. À cette occasion, un éloge en l'honneur de Mme Lecavalier a été lu par le recteur de l'Université, Robert Proulx.

Louise Lecavalier

Née à Montréal, la carrière de danseuse professionnelle de Louise Lecavalier prend son essor avec le Groupe Nouvelle Aire, dirigé par celle qui deviendra plus tard professeure à l'UQAM, Martine Époque. C'est là que Louise Lecavalier côtoie les danseurs et chorégraphes Paul-André Fortier et Édouard Lock. En 1981, elle se joint à La La La Human Steps, fondée par Lock. Figure emblématique de la compagnie pendant près de 20 ans, ses prestations fougueuses lui procurent rapidement une notoriété mondiale.

Avec quatre décennies de carrière à son actif, ayant conquis tous les publics et reçu les plus hautes distinctions rattachées à son art, cette artiste accomplie peut tout faire, dans tous les styles. Sa chevelure blonde et son corps robuste virevoltent avec une précision chirurgicale. Le magazine britannique Melody Maker la considère comme la « danseuse la plus brillante et la plus tragique de notre époque ».

Après le succès éclatant de son passage à La La La Human Steps, elle décide en 1999 de poursuivre une carrière solo. Elle collabore ainsi avec plusieurs grands noms de la danse, tels que Tedd Robinson, Benoît Lachambre, Crystal Pite, Laurent Goldring, Hahn Rowe, Nigel Charnock et à nouveau Édouard Lock. En 2006, elle fonde sa propre compagnie, Fou glorieux. Depuis plus de dix ans, la compagnie suscite l'enthousiasme général partout en Europe, en Asie et dans les Amériques.

Soucieuse de faire connaître son art à tous les publics, elle a collaboré à de nombreuses productions audiovisuelles telles qu'un vidéo-clip de Carole Laure; une tournée mondiale du chanteur David Bowie; ou encore un film de Kathryn Bigelow.

Artiste accomplie, Louise Lecavalier a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière : le Bessie Award, le prix Jean A. Chalmers, le Prix de la danse de Montréal, le prix Léonide Massine en Italie, le 29e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal au nom de sa compagnie (Fou glorieux), le Prix de la réalisation artistique des Prix du Gouverneur général du Canada pour les arts du spectacle et, tout récemment, le prix Denise-Pelletier 2017 des Prix du Québec. En 2003, le Conseil des arts et des lettres du Québec lui décerne une bourse de carrière; en 2008, elle est nommée Officier de l'Ordre du Canada; et en 2015, elle devient Compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Les doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner. Louise Lecavalier rejoint ainsi des personnalités telles que Denis Villeneuve, Alexandre Taillefer, Réjean Thomas, Sheila Fraser, Danny Laferrière, Bernard, Laurent et Alain Lemaire, Jean Lemire, Yannick Nézet-Séguin, Hubert Reeves, Isabella Rosselini, Michèle Thibodeau-Deguire, Gilles Vigneault, Lise Watier, et Wim Wenders pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

Photos haute résolution : http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general/10468-l-uqam-decerne-un-doctorat-honoris-causa-a-l-artiste-de-la-danse-louise-lecavalier

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 23:11 et diffusé par :