Le HMS Terror est ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror







Un lieu d'épave de l'expédition Franklin est maintenant protégé en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est ravi d'annoncer que le site du HMS Terror a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, assurant ainsi une protection juridique supplémentaire au lieu de l'épave en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, et le président du comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, Fred Pedersen, ont annoncé aujourd'hui la protection supplémentaire accordée au site du HMS Terror. C'est sur la recommandation du comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin que le site du HMS Terror a été ajouté au lieu historique national.

Le HMS Erebus et le HMS Terror étaient les deux navires de l'expédition de sir Franklin en 1845, laquelle visait à localiser le passage du Nord-Ouest. L'emplacement de ces navires a constitué un mystère pendant plus de 150 ans, mais le savoir des Inuits a permis d'obtenir de l'information qui a aidé les équipes de recherche à localiser l'épave du HMS Erebus en 2014 et celle du HMS Terror en 2016.

La modification au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada, en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada annoncée aujourd'hui, permettra de protéger juridiquement l'épave du HMS Terror, une aire de 57,8 km2 entourant le lieu de l'épave, la colonne d'eau autour du bateau et tout artefact faisant partie de l'aire protégée. L'épave du HMS Erebus a été ajoutée au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada et s'est vue accorder les mêmes dispositions en matière de protection en 2014.

Parcs Canada et le gouvernement du Nunavut travaillent en étroite collaboration avec un certain nombre de partenaires, notamment la GRC, le ministère de la Défense nationale, Transports Canada, l'Agence spatiale canadienne et la Garde côtière canadienne, pour surveiller de près les lieux des épaves et pour garantir leur protection. Parallèlement à la protection juridique supplémentaire accordée au lieu de l'épave du HMS Terror, Parcs Canada travaille de concert avec le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin afin d'élaborer un Programme de gardiens inuits, lequel vise à assurer la protection et la mise en valeur des deux navires. En 2017, des gardiens inuits étaient affectés aux deux lieux des épaves, durant la période sans glace, afin de surveiller l'aire protégée et de signaler toute circulation maritime non-autorisée. Éventuellement, les Gardiens joueront un rôle clé dans l'accueil des visiteurs sur les lieux des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror. En vertu de l'Accord du Nunavut, les droits des Inuits sont reconnus et continueront d'être exercés au sein du lieu historique national.

Les lieux des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror ne sont pas ouverts au public en cette période de l'année et un permis est exigé pour entrer dans les aires protégées; cependant, Parcs Canada et le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin travaillent en collaboration afin de concevoir des activités liées à l'expérience du visiteur qui appuient la protection à long terme des deux lieux des épaves.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger le HMS Erebus et le HMS Terror et à transmettre l'histoire incroyable de l'expédition de sir Franklin et du rôle important des Inuits du Nunavut auprès des Canadiens et Canadiennes et du monde entier. L'ajout du lieu de l'épave du HMS Terror au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror permettra d'assurer la protection juridique de l'épave et de ses artefacts, tant pour les générations actuelles que pour les générations futures. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les Inuits du Nunavut sur la protection, la mise en valeur et la gestion à long terme de ces épaves légendaires. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin est ravi que le lieu du HMS Terror fasse maintenant partie du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror. Les protections supplémentaires permettront d'assurer la conservation des artefacts et des navires de Franklin pour les générations futures et l'histoire de Franklin et des Inuits continuera d'être transmise dans le Nord. Nous avons hâte de travailler de concert avec Parcs Canada à l'avenir afin d'assurer la protection de ces deux lieux des épaves. »

Fred Pedersen

Président du comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin

Les faits en bref

En octobre 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé son intention d'offrir au Canada les épaves de l'expédition de sir Franklin en 1845: le HMS Erebus et le HMS Terror . En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à être copropriétaire des artefacts de Franklin avec les Inuits du Nunavut .

les épaves de l'expédition de sir Franklin en 1845: le HMS et le HMS . En 2016, le gouvernement du a annoncé son engagement à être copropriétaire des artefacts de Franklin avec les Inuits du . La Loi sur les parcs nationaux du Canada prévoit l'établissement d'une liste de lieux historiques nationaux, en vertu du Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada , en mettant de côté des aires afin de commémorer un événement historique d'importance nationale ou de préserver un endroit d'intérêt historique ou tout objet d'intérêt historique, préhistorique ou scientifique d'importance nationale. La Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements fournissent un cadre juridique visant à protéger les lieux historiques. La Direction de l'application de la loi de Parcs Canada fait enquête en matière de violations de la Loi et le Service des poursuites pénales du Canada est responsable de poursuivre les individus qui contreviennent à cette Loi.

prévoit l'établissement d'une liste de lieux historiques nationaux, en vertu du , en mettant de côté des aires afin de commémorer un événement historique d'importance nationale ou de préserver un endroit d'intérêt historique ou tout objet d'intérêt historique, préhistorique ou scientifique d'importance nationale. La et ses règlements fournissent un cadre juridique visant à protéger les lieux historiques. La Direction de l'application de la loi de Parcs Canada fait enquête en matière de violations de la et le Service des poursuites pénales du est responsable de poursuivre les individus qui contreviennent à cette L'épave du HMS Terror est située dans la région de Kitikmeot sur la rive sud-ouest de l'île King William à Terror Bay. La communauté la plus proche du site est le hameau de Gjoa Haven .

est située dans la région de Kitikmeot sur la rive sud-ouest de l'île à Terror Bay. La communauté la plus proche du site est le hameau de . Parcs Canada et la Kitikmeot Inuit Association sont actuellement en train de négocier une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, comme le stipule l'Accord du Nunavut . Il s'agit là de la toute première entente entre la Kitikmeot Inuit Association et Parcs Canada. Jusqu'à la mise en vigueur de l'Entente, le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin a pour mandat de conseiller Parcs Canada sur la protection et la mise en valeur des épaves.

