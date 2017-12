Deux individus de Cambridge accusés d'infractions multiples







KITCHENER, ON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le 13 décembre 2017, des membres du Détachement de Kitchener de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont arrêté un homme et exécuté des mandats de perquisition à Cambridge dans le cadre du projet OGROMMET. Les mandats de perquisition ont été exécutés à une entreprise de la rue Montrose et à une résidence située sur Hawthorne Drive.

L'arrestation et les mandats de perquisition ont permis de saisir environ 50 lb de marijuana, 7 lb de « shatter » (un cannabinoïde contenant plus de 80 % de THC), 39 000 $ en argent comptant et trois véhicules d'une valeur d'environ 100 000 $. La valeur approximative de la drogue saisie est de 300 000 $.

Buddy Franck Jr., 42 ans, et Gertrude Tracey Hann, 46 ans, tous deux résidants de Hawthorne Drive à Cambridge, ont été accusés conjointement des infractions suivantes :

Possession de biens criminellement obtenus, en violation du Code criminel du Canada ;

; Recyclage des produits de la criminalité, en violation du Code criminel du Canada ;

; Complot en vue de faire le trafic d'une substance réglementée, en violation du Code criminel du Canada ;

; Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Possession d'une substance réglementée, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Complot visant à commettre ou tenter de commettre une infraction, être complice après le fait, ou conseiller à d'autres personnes de commettre une infraction, en violation du Code criminel du Canada .

Buddy Franck Jr. et Gertrude Tracey Hann doivent comparaître devant les tribunaux le 19 janvier 2018. La comparution aura lieu au palais de justice de la région de Waterloo, à Kitchener.

S.E.M. Fuhrman, commandement de détachement de Kitchener de la GRC, a déclaré ce qui suit : « La GRC s'engage à protéger les collectivités canadiennes contre la menace liée aux trafics de drogues illégales et autres activités illégales qui y sont associées, comme la possession de biens criminellement obtenus et le blanchiment d'argent. La GRC souhaite remercier le service de police régional de Waterloo pour sa collaboration dans le cadre de cette enquête. »

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité, avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

