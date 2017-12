Aerion et Lockheed Martin unissent leurs forces pour concevoir le premier jet commercial supersonique au monde







WASHINGTON, le 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Deux leaders du secteur des technologies supersoniques, Aerion et Lockheed Martin (NYSE : LMT), ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (PA) visant à définir un processus officiel et régulé pour explorer la faisabilité du développement conjoint du premier jet commercial supersonique, l'Aerion AS2. Au cours des 12 prochains mois, les sociétés travailleront ensemble pour concevoir une structure sur toutes les phases du programme, incluant l'ingénierie, la certification et la production.

Robert M. Bass, président d'Aerion, a déclaré : « Cette relation est absolument essentielle à la création d'une renaissance supersonique. S'agissant du savoir-faire supersonique, les capacités de Lockheed Martin sont bien connues, pour ne pas dire légendaires. Nous partageons avec Lockheed Martin un engagement en faveur du développement à long terme d'avions civils supersoniques efficients. »

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'Aerion dans le cadre du développement de la nouvelle génération de jets supersoniques efficients, qui servira potentiellement de plateforme pour inventer de futurs avions supersoniques, » a déclaré Orlando Carvalho, vice-président exécutif de Lockheed Martin Aeronautics.

Le PA est le fruit de longues discussions entre Aerion et l'équipe dédiée aux programmes de développement avancé Skunk Works® de Lockheed Martin. Depuis près de 75 ans, Skunk Works a pour mission de créer des avions révolutionnaires, qui repoussent les limites du possible.

Lockheed Martin, connue pour la conception des avions de combat supersoniques leaders mondiaux, à savoir le F-16, le F-35, et le F-22, ainsi que de l'avion de reconnaissance SR-71 Mach 3+, s'engage à promouvoir de nouvelles innovations et à développer des technologies supersoniques permettant des applications civiles et commerciales.

« À l'issue de notre examen initial de la technologie aérodynamique d'Aerion, nous avons conclu que le concept de l'Aerion AS2 garantissait l'investissement futur de notre temps et de nos ressources », a déclaré Carvalho. « Nous nous engageons à demeurer à la pointe des technologies aérospatiales, et sommes impatients d'examiner la contribution que nous pourrions apporter pour travailler avec Aerion afin d'écrire l'histoire de l'aviation. »

Ces deux dernières années et demie, Aerion a fait progresser l'aérodynamique et la conception structurelle de l'AS2 dans le cadre d'un précédent accord de collaboration avec Airbus. Grâce à cet effort, les deux sociétés ont développé une conception préliminaire des structures de l'aile et du fuselage, ainsi que de la disposition des systèmes, et des concepts préliminaires relatifs à un système de contrôle doté de commandes de vol électriques.

« Nous sommes reconnaissants envers Airbus pour sa contribution à ce programme », a déclaré Brian Barents, président exécutif d'Aerion. « Nous n'aurions pas pu faire avancer le programme jusqu'à ce stade sans son soutien. »

En mai 2017, GE Aviation a annoncé un contrat avec Aerion visant à définir un moteur supersonique pour l'AS2. La toute dernière annonce aux côtés de Lockheed Martin renforce la position d'Aerion en tant que leader dans le secteur naissant de l'aviation civile supersonique.

À propos d'Aerion Corporation

Basée à Reno, dans le Nevada, Aerion Corporation a été fondée en 2003 pour lancer une nouvelle ère de vols supersoniques pratiques et efficients. Depuis plus de dix ans, Aerion développe et expose sa technologie d'aile avancée en conjonction avec la NASA et d'autres institutions aéronautiques leaders. Cette recherche inclut un travail révolutionnaire dans le domaine du flux laminaire naturel supersonique, technologie habilitante clé à l'origine du jet commercial AS2.

Offrant une capacité de 12 passagers, l'AS2 devrait voler à une vitesse maximale de Mach 1,4 au-dessus de l'eau et, lorsque la loi l'autorise, à des vitesses approchant Mach 1,2 sans créer de bang sonique atteignant le sol. Grâce à son aile unique à flux laminaire naturel supersonique, l'avion devrait couvrir de longues distances (de Los Angeles à Paris) et s'avérer efficient, à des vitesses supersoniques et subsoniques. Une fois mis en service, il réduira les trajets transatlantiques jusqu'à trois heures, permettant aux dirigeants d'affaires d'effectuer un vol aller-retour entre New York et Londres en une journée.

En novembre 2015, Aerion a annoncé une commande de flotte portant sur 20 avions AS2 de la part de Flexjet, opérateur fractionné de flottes d'avions. Aerion prévoit un premier vol de l'AS2 en 2023, et une certification en 2025.

À propos de Lockheed Martin

Basée à Bethesda, dans le Maryland, Lockheed Martin est une société mondiale de sécurité et d'aérospatiale, qui emploie environ 97 000 personnes à travers le monde, et qui s'engage principalement dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'intégration, et la maintenance de systèmes, de produits et de services technologiques avancés.

