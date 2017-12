Exploration Typhon Inc. clôture un placement privé totalisant 174 000$







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 déc. 2017) - Exploration Typhon Inc. (TSX CROISSANCE:TYP) (la «société») annonce la clôture d'un Placement Privé sans courtier par l'émission de 2 610 000 actions accréditives ordinaires à un prix de 0,06$ l'action, de 290 058 actions ordinaires à un prix de 0,06$ et de 2 900 058 bon de souscription, pour un produit brut total de 174 000$ CAN. Tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour se terminant le 16 avril 2018. Les administrateurs de la société ont souscrit à 22.99% des titres de ce placement.

Chaque bon de souscription permettra à son porteur de souscrire à une (1) actions ordinaires de Typhon au prix de 0,06$ l'action pour une période de 24 mois se terminant le 15 décembre 2019.

Typhon utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration sur ses propriétés ainsi que son fond de roulement.

Attribution d'options

La Société a octroyé le 15 décembre 2017, 1 800 000 options d'achat d'actions à ses administrateurs, employés et consultants

Le prix d'exercice a été fixé à 0.05 $ l'action et la date d'expiration est le 15 décembre 2027.

Suite à la réalisation du placement privé, il y a 39 077 849 actions ordinaires de Typhon émises et en circulation.

Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «TYP».

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 17:33 et diffusé par :