Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour soutenir l'efficacité énergétique et l'action climatique au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour faire croître l'économie tout en respectant ses engagements en matière de changements climatiques et en créant des emplois dans les collectivités à l'échelle du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, et Serge Rousselle, ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, ont annoncé que la province du Nouveau-Brunswick recevrait, par l'entremise du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, près de 51 millions de dollars pour financer des programmes qui aideront les Néo-Brunswickois à économiser de l'argent et de l'énergie, tout en appuyant les objectifs climatiques de la province. Le financement constitue un volet du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, conçu pour stimuler une croissance propre et éliminer la pollution par le carbone tout en faisant la promotion de solutions innovatrices pour lutter contre les changements climatiques. Au cours des cinq prochaines années, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick et Énergie NB investiront jusqu'à 234 millions de dollars afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada permettra de créer des emplois et de soutenir des communautés plus saines, et il aidera les Canadiens à économiser de l'argent. En misant sur le leadership des provinces et des territoires, le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aidera le Canada à respecter son engagement dans le cadre de l'Accord de Paris et à atteindre son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030. Le Nouveau-Brunswick est admissible au financement à titre de signataire du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

L'annonce faite aujourd'hui à la microbrasserie Grimross de Fredericton montre le type de projets que le Fonds du leadership permettra d'appuyer. Le Fonds du leadership permettra aux Néo-Brunswickois d'économiser de l'argent grâce à des programmes d'efficacité énergétique destinés aux ménages, aux entreprises et à l'industrie.

En plus de son annonce au sujet du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui que d'autres provinces profiteront du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Des annonces additionnelles touchant d'autres provinces seront diffusées à mesure que les propositions de projet seront finalisées.

Citations

« L'investissement dans des solutions de lutte contre les changements climatiques et pour une croissance propre est une partie essentielle de notre plan de lutte contre les changements climatiques au Canada. Les projets que nous soutenons par l'entremise de ce financement miseront sur le leadership du Nouveau-Brunswick en matière d'enjeux climatiques pour créer un réel changement dans la vie des Néo-Brunswickois. Ce financement permettra de créer de bons emplois, stimulera le développement économique propre, et aidera les Néo-Brunswickois à économiser sur les coûts d'énergie et à lutter contre les changements climatiques dans leurs propres collectivités. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est logique d'investir dans l'efficacité énergétique pour lutter contre les changements climatiques et appuyer notre économie locale. Nous sommes fiers d'aider un plus grand nombre de Néo-Brunswickois à économiser de l'argent et de l'énergie à la maison, tout en créant des centaines d'emplois et de nouvelles possibilités économiques à l'échelle locale. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

« Nous devons aux générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants, d'éviter les pires répercussions des changements climatiques. Notre plan de lutte contre les changements climatiques prévoit des investissements dans l'efficacité énergétique, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de créer des emplois et de réaliser des économies. »

- Serge Rousselle, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick

Faits saillants

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada appuie la mise en oeuvre du plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques en investissant dans des projets qui produiront une croissance propre et qui réduiront la pollution par le carbone. Ces investissements soutiennent l'engagement du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris et s'inscrivent dans son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030.

et s'inscrivent dans son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone profitera aux Néo-Brunswickois en finançant des programmes visant à :

rembourser aux propriétaires de maison une partie des sommes consacrées à l'achat de produits éconergétiques;



aider les propriétaires de petites entreprises et d'édifices commerciaux à réduire leurs émissions;



aider les industries à effectuer des changements qui les aideront à réduire leurs coûts de chauffage.

Le Nouveau-Brunswick estime que les projets appuyés par le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone permettront de créer plus de 400 emplois.

