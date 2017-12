Invitation aux médias - Annonce des projets retenus pour la région de Laval dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions







LAVAL, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 18 décembre prochain. Pour l'occasion, elle sera accompagnée par le maire de Laval, M. Marc Demers.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Lundi 18 décembre 2017



Heure : 13 h



Lieu : Hôtel de ville de Laval 1, Place du Souvenir Laval (Québec) H7V 1W7

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 16:43 et diffusé par :