/C O R R E C T I O N de la source -- Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire/







Dans le communiqué Fin des travaux d'infrastructure d'eau à Asbestos, diffusé le 15 déc. 2017 par le Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur le fil de presse CNW, veuillez prendre note qu'il y a eu l'ajout d'un "Document d'information" à la fin du communiqué. La copie complète suit :

Fin des travaux d'infrastructure d'eau à Asbestos

ASBESTOS, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ils s'assurent ainsi de répondre aux besoins grandissants des collectivités tout en permettant de créer des emplois et de faire croître l'économie régionale.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, soulignent aujourd'hui la fin des travaux de construction d'un bassin souterrain de rétention des eaux usées à Asbestos, bassin destiné à contenir les débordements en amont de la station d'épuration de la Ville.

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière gouvernementale totalisant plus de 820 000 $, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). La Ville a également bénéficié d'une contribution de plus de 31 000 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) pour la réalisation des études d'avant-projet.

Rappelons que deux projets de renouvellement de conduites d'eau à Asbestos ont aussi été financés par le biais du FEPTEU.

Citations :

« Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui fournissent aux communautés des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes. Je suis ravi de souligner la fin de ces travaux qui permettent de protéger l'environnement ainsi que la santé et le bien-être des résidents d'Asbestos. Nous continuerons de collaborer étroitement avec nos partenaires pour réaliser des investissements judicieux dans les infrastructures qui améliorent la qualité de vie de tous les Québécois et favorisent l'essor de la classe moyenne. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Grâce à cet important investissement du gouvernement du Québec, la Ville d'Asbestos a pu réaliser des travaux répondant à ses besoins en matière d'infrastructures d'eau et améliorer ainsi la qualité de vie de ses citoyens. Ensemble, nous contribuons à offrir à nos concitoyennes et à nos concitoyens des milieux de vie agréables et sains. »

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Je me réjouis de l'investissement des gouvernements dans la réalisation de ces projets qui ont permis à notre municipalité de renouveler ses infrastructures, de poursuivre son développement et d'offrir des services essentiels à la communauté. »

Le maire d'Asbestos, M. Hugues Grimard

Faits saillants :

Grâce à son taux d'aide de base de 83 %, le FEPTEU permet aux municipalités de réaliser des investissements de près de 800 millions de dollars. Le fonds comporte une enveloppe d'aide financière de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars pour la période de 2016 à 2018. La réalisation des projets retenus dans le cadre du FEPTEU a été rendue possible grâce à la signature de l'entente de financement bilatérale Canada-Québec en juillet 2016 qui permet de financer des projets liés à l'eau dans l'ensemble du Québec.

à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars pour la période de 2016 à 2018. La réalisation des projets retenus dans le cadre du FEPTEU a été rendue possible grâce à la signature de l'entente de financement bilatérale Canada-Québec en juillet 2016 qui permet de financer des projets liés à l'eau dans l'ensemble du Québec. Le PRIMEAU vise à soutenir les municipalités du Québec dans la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, notamment ceux de mise aux normes des infrastructures.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

Produit connexe :

Renseignements financiers et liste des projets

Liens connexes :

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html

Voyez comment les investissements dans le cadre du FEPTEU sont utilisés au Québec et partout au pays : http://www.infrastructure.gc.ca/pt-sp/index-fra.html

Le programme d'aide financière FEPTEU :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/fonds-pour-leau-potable-et-le-traitement-des-eaux-usees-fepteu/

Le Programme d'infrastructures municipales d'eau :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

Restez branchés :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMOT, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire/

https://twitter.com/MAMOTQC

Document d'information

Fin des travaux d'infrastructure d'eau à Asbestos

Investissement totalisant près de 3,5 millions de dollars

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU)

Nom du projet Financement fédéral - FEPTEU Financement provincial -FEPTEU Financement provincial - PRIMEAU État des travaux Bassin de rétention des eaux usées 494 619 $ 326 450 $ 31 500 $ Terminé Renouvellement de conduites d'eau (4 tronçons de rue totalisant 365 mètres) 441 958 $ 291 692 $ so Terminé Renouvellement de conduites d'eau (12 tronçons de rue totalisant 874 mètres) 1 152 918 $ 760 927 $ so Fin prévue

à l'hiver 2018

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 16:35 et diffusé par :