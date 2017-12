Les Entreprises Cara dépose un prospectus préalable de base définitif







VAUGHAN, ON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Les Entreprises Cara Limitée (TSX : CARA) (« Cara ») a déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Le prospectus autorisera Cara à offrir, à l'occasion et pour une période de 25 mois, jusqu'à 1,5 milliard de dollars en titres de capitaux propres, titres de créances ou certains autres titres, et autorisera également des placements secondaires par certains actionnaires. Si Cara décide d'offrir des titres, elle produira un supplément de prospectus qui comprendra les modalités précises des titres offerts.

Il est possible d'obtenir un exemplaire du prospectus préalable de base simplifié sur demande écrite adressée au secrétaire de Cara à l'adresse suivante : 199 Four Valley Drive, Vaughan (Ontario) Canada L4K 0B8, téléphone : 905-760-2244, ou de le consulter sur SEDAR, à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit.

À propos de CARA

Fondée en 1883, Cara est la plus ancienne et la plus importante entreprise canadienne de services intégrés en restauration. L'entreprise franchise ou exploite des chaînes de restauration qui figurent parmi les plus reconnues au pays, y compris les restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, Milestones, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Burger's Priest, Prime Pubs, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, Bier Markt, Landing et Pickle Barrel. Le 30 novembre 2017, Cara comptait 1 259 restaurants, dont 1 194 au Canada et 55 à l'étranger. Quelque 82 % de ses restaurants sont des franchises, 14 % de ses restaurants sont détenus et exploités par la Société alors que la tranche restante de 4 % de ses restaurants sont exploités en partenariat. Les actions de Cara se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CARA.TO. Pour en savoir davantage sur l'entreprise, rendez-vous sur www.cara.com.

