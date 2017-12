20 ans de résidences croisées entre le Québec et la Finlande







QUÉBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis 1997, Québec et Espoo (Finlande) sont devenues les villes d'adoption de 40 créateurs québécois et finlandais qui ont participé au programme d'échanges d'artistes et d'ateliers-résidences entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Fondation finlandaise de résidences d'artistes. Pour marquer le coup, l'artiste finlandaise Katri Naukkarinen, parrainée depuis septembre à Méduse par les organismes Avatar et VU à Québec, a réuni des cartes postales d'artistes à l'intérieur d'un coffret-souvenir pour célébrer le succès et la longévité de la collaboration entre les deux institutions. Le coffret a été dévoilé à Méduse, le 15 décembre 2017.



20 ans de résidences croisées entre le Québec et la Finlande réunit un souvenir, une anecdote, une image ou une oeuvre significative de l'expérience vécue par : Heini Aho, Jacynthe Carrier, Catarina Ryöppy, Ana Rewakowicz, Annie Conceçao-Rivet, Annie Thibault, Barbara Claus, Claudette Lemay, Eija Keskinen, Emmanuelle Léonard, Georges Audet, Hannele Rantala, Jean-Yves Vigneau, Jukka Hautamäki, Karen Trask, Katri Naukkarinen, Kenneth Bamberg, Jean-Pierre Bougie, Manon Labreque, Mirimari Väyrynen, Pascal Dufaux, Petri Virtanen, Sari Koski-Vähälä, Sirkku Ketola, Stéphanie Morissette, Suzanne Ferland, Sylvie Cotton, Timo P. Vartiainen, Ville Mäkikoskela et Virginie Laganière.



« Aujourd'hui, la mobilité internationale s'inscrit de plus en plus tôt et naturellement dans la carrière des artistes. À preuve, près d'une cinquantaine d'entre eux bénéficient d'une bourse du Conseil, chaque année, pour séjourner en résidence au Canada ou à l'étranger. En retour, près d'une vingtaine d'artistes en provenance de pays partenaires investissent nos lieux de création. Je suis donc très heureuse de célébrer 20 ans de collaboration avec notre partenaire finlandais. Ce coffret-souvenir témoigne de cet héritage et de notre désir commun d'offrir des espaces de création où s'expriment et s'épanouissent les talents de nos artistes avec un souffle nouveau. J'espère que ce mariage heureux et fécond se poursuive », a déclaré la présidente-directrice générale du Conseil, Mme Anne-Marie Jean.



« Pour développer l'internationalisation des artistes, la Fondation offre des opportunités de travail à l'étranger », a soutenu l'artiste et représentant du conseil d'administration de la Fondation finlandaise de résidences d'artistes, M. Anssi Taulu, à Québec pour l'occasion. « Le Conseil des arts et des lettres du Québec a été l'un de ses premiers partenaires de coopération à long terme. Comme les participants jugent ces expériences significatives, nous souhaitons que la collaboration profite encore longtemps aux artistes ».

Un réseau étendu sur trois continents qui poursuit son développement

Un important réseau de studios, d'échanges et d'ateliers-résidences répartis sur trois continents offre aux créateurs de toutes les disciplines près d'une quarantaine de possibilités de séjours stimulant leur démarche professionnelle dans près d'une vingtaine de villes/régions à travers le monde, dont New York, Bogotá, Buenos Aires, Paris, Rome, Berlin, Londres, Mumbai, Séoul et Tokyo. Depuis l'inauguration du Studio du Québec à Paris en 1965, ce programme a permis de multiplier les échanges avec de nombreux partenaires internationaux et de concourir au développement de la carrière de nombreux artistes et écrivains. Pour la diversité et la qualité de son réseau de résidences, le Conseil est devenu une référence mondiale et a reçu le Prix d'excellence du Rayonnement international en 2010. Toutes les offres de résidences sont disponibles ici.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos de la Fondation finlandaise de résidences d'artistes

Mise sur pied par l'Association des artistes finlandais, la Fondation offre des infrastructures de travail et des ateliers-résidences aux artistes visuels et participe à l'amélioration de leurs conditions de travail.

Québec Année Finlande Pascal Dufaux 1998 Hannele Rantala Annie Thibault 1999 Catarina Ryöppy Karen Trask 2000 Sari Koski-Vähälä Sylvie Cotton 2001 Eija Keskinen Jean-Pierre Aubé 2002 Pirjetta Brender Louis-Pierre Bougie 2003 Petri Virtanen Stéphanie Morissette 2004 Jarmo Kallinen Carl Trahan 2005 Marika Orenius Ana Rewakowicz 2006 Heini Aho Claudette Lemay 2007 Elina Hartzell Diane Morin 2008 Ville Mäkikoskela Emmanuelle Léonard 2009 Sirkku Ketola Jean-Yves Vigneau 2010 Kari Yli-Annala Virginie Laganière 2011 Timo P. Vartiainen Annie Conceiçao-Rivest 2012 Jukka Hautamäki Georges Audet 2013 Joonas Siren Jacynthe Carrier 2014 Mirimari Väyrynen Suzanne Ferland 2015 Heli Vehkapëra Barbara Claus 2016 Kenneth Bamberg Manon Labrecque 2017 Katri Naukkarinen

