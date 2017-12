Le Royalton Hicacos solidifie son statut de calibre mondial en 2017 après avoir reçu de multiples distinctions importantes dans l'industrie







TORONTO, 15 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La perle des hôtels Royalton, le Royalton Hicacos a amorcé l'hiver 2017 sur une note positive après avoir gagné deux prix internationaux d'envergure. En octobre, le complexe a enlevé trois « World Luxury Hotel Awards », soit les « Best Luxury Beach Resort » et « Best Luxury Island Resort » dans toute l'Amérique du Nord, tout comme le titre du « Top Luxury Romantic Best Resort » de Cuba. Un « TUI Top Quality Resort » pour des cotes de clients extraordinaires est venu s'ajouter à ces prix prestigieux. Il s'agit du seul prix du genre décerné à un hôtel à Cuba.



« C'est un honneur de mener ce complexe et ses équipes de passionnés vers le succès international », affirme Paulina Chahin, directrice générale du Royalton Hicacos. « Ces prix nous rendent humbles, car ils reflètent l'expérience client à laquelle nous avons travaillé fort afin de la perfectionner. Ces marques de reconnaissance nous motivent encore plus à conserver les nouveaux clients et à pousser nos précieux clients à revenir ».

Le complexe de luxe de 404 chambres jouit d'un emplacement privilégié sur la fameuse plage de Varadero, de jardins luxuriants et de bâtiments et ranchons pittoresque dotés de toits de chaume. Des palettes de bleu et blanc ainsi que des fontaines colorées créent une ambiance décontractée dans un région riche en histoire et dont la nuit nocturne est dynamique. Ce complexe haut de gamme pour adultes est une coche au-dessus des autres hôtels de Varadero grâce à son éventail de commodités contemporaines, ses choix culinaires impressionnants, et des surclassements Diamond Clubtm de qualité supérieure pour une expérience hors du commun.

Depuis qu'il fait partie de Royalton Luxury Resorts, le taux d'occupation et de satisfaction client au Royalton Hicacos a toujours été élevé. Présentement, sur un grand nombre de site web de voyage où se sont les clients qui évaluent les propriétés, cet hôtel est classé premier en raison de l'expérience supérieure qu'il offre dans une région de Cuba qui est bien connue des touristes, ainsi que pour la variété d'options tout compris qu'il propose. Sur TripAdvisor®, le Royalton Hicacos est présentement classé parmi les deux meilleurs hôtels de Varadero avec ses 4,5 étoiles provenant de 4 500 évaluations. Au cours des dernières années, le Royalton Hicacos a souvent été primé en recevant le prix Traveler's Choice en 2014, 2015 et 2016. Lors du dernier mois, le Royalton Hicacos a figuré sur la listes des meilleurs hôtels tout compris dans les Caraïbes, affichée par MSN News.

Pour réserver vos vacances de prestige All-in LuxuryMD et celles de votre famille à l'impresionnant Royalton Hicacos, visitez notre site Web à www.royaltonresorts.com ou communiquez avec votre agent de voyage.

À propos des Royalton Luxury Resorts

En incarnant l'élégance moderne, les Royalton Luxury Resorts, lauréats de nombreux prix, offrent des vacances All-In LuxuryMD dans certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, dont la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique et Cuba. Bénéficiant d'une panoplie de commodités de classe mondiale, y compris un lit de luxe haut de gamme DreamBedMC fait à la main, un nombre illimité de restaurants de luxe sans réservation, la connexion All-In ConnectivityMC avec accès Wi-Fi gratuit et appels interurbains dans la chambre, la Sports Event GuaranteeMC, et plus encore. Un grand nombre de nos centres de villégiature desservent les familles et les couples de la même façon, suggérant des activités supervisées pour enfants et adolescents parmi les meilleures de l'industrie, offertes sans frais supplémentaires et combinés à des options d'hébergement et de restauration conviviales. Les Royalton Luxury Resorts élargiront leur offre d'expériences de vacances haut de gamme et élégantes avec l'ajout de deux nouveaux centres incluant le Hideaway de Royalton Punta Cana et le Royalton Bavaro.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

Blue Diamond Resorts

+1 647 545-6926

nwalsh@bluediamondresorts.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c88cdfff-c4f4-42ce-a277-a9b57e46ca41

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 17:03 et diffusé par :