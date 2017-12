Avis aux médias - Le ministre Hehr fera une annonce de financement pour la prévention du crime au nom du ministre Goodale







CALGARY, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député de Calgary-Centre, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce reliée au financement pour la prévention du crime.

Date

Le lundi 18 décembre 2017

Heure

10 h (HNR)

Lieu

Quartier général du service de police de Calgary

5111, 47e Rue Nord-Est

Calgary (Alberta)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

