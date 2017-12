Pampers et Marie-Mai s'associent pour venir en aide à des centaines de familles







Un don de 50 000 couches au Centre des femmes de Montréal ayant pour but de doubler la distribution annuelle

MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Chaque année, le Centre des femmes de Montréal est en mesure d'aider 340 enfants et 300 femmes dans le cadre de son programme d'aide aux nouvelles mamans. À l'approche du temps des Fêtes, Pampers et Marie-Mai ont souhaité faire une différence en faisant un don de 50 000 couches à l'organisme sans but lucratif de Montréal.

En tant que premier fournisseur de couches dans le monde, Pampers tient constamment à mobiliser ses ressources afin de venir en aide à la communauté pour soutenir l'heureux et sain développement de chaque bébé. C'est donc naturellement que l'entreprise a uni ses forces avec Marie-Mai, jeune maman et auteure-compositrice-interprète québécoise à succès, pour orchestrer une surprise d'envergure au Centre des femmes de Montréal : un don de 50 000 couches!

Malgré la contribution de nombreux partenaires, les besoins en produits de première nécessité demeurent criants. « En tant que nouvelle maman, je suis d'autant plus sensible au sort des femmes et je sais à quel point une couche de qualité peut contribuer positivement au développement de bébé. Je fais confiance à Pampers et je suis extrêmement heureuse de pouvoir poser un geste concret afin d'aider des centaines de familles aujourd'hui », explique Marie-Mai.

C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotions dans les yeux que Johanne Bélisle, Directrice générale du Centre des femmes de Montréal, a constaté une fois de plus le positivisme des mères présentes lors de la livraison. « Alors que je complète ma 30e année de service au Centre, je suis toujours émue d'être témoin de cette solidarité à toute épreuve. Grâce au don extraordinaire de Pampers et Marie-Mai, nous espérons doubler la distribution de couches auprès de nos mères et nouvelles mères cette année, une première pour nous! »

Touchée par l'entraide dont les bénévoles et participantes, font preuve, Marie-Mai invite les Québécois à visionner cette vidéo! Pour chaque partage, Pampers s'engage à donner 5$ additionnels, jusqu'à concurrence de 10,000$ au Centre des femmes de Montréal! :

https://www.facebook.com/PampersCanada/videos/1561353590566791

À propos du Centre des Femmes

Depuis bientôt 45 ans, la mission du Centre des femmes de Montréal est d'aider les femmes à s'aider elles-mêmes en leur offrant des outils dont elles ont besoin pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Organisme sans but lucratif, le Centre informe également le public des préoccupations des femmes et joue un rôle de moteur dans l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. L'an dernier, le Centre a répondu à plus de 50 000 demande d'aide de femmes de la grande région de Montréal.

À propos de Pampers®

À propos de Procter & Gamble

