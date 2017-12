Bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois - Nous jetons les bases d'un nouveau Québec







SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, a profité de son passage à l'hôpital Laurentien pour faire le bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois.

«?Nous avions un plan, nous l'avons appliqué, et il fonctionne. Ce plan nous a permis de redresser les finances publiques, de faire rouler l'économie et d'investir dans les priorités des Québécoises et des Québécois, soit la santé et l'éducation. Aujourd'hui, le Québec se porte mieux?», a déclaré le premier ministre.

Créer la richesse

La ministre St-Pierre a souligné l'excellente performance de l'économie québécoise : taux de chômage à un creux historique, PIB en croissance, cote de crédit rehaussée. Elle a aussi noté que le salaire et le pouvoir d'achat des Québécois augmentent de façon plus rapide qu'ailleurs au Canada.

Mme St-Pierre a également mentionné que 218?000 emplois ont été créés depuis les élections de 2014. Seulement dans la région des Laurentides, on note la création de 17?400 emplois.

Dans la région, près d'une vingtaine d'annonces économiques ont été effectuées au cours des derniers mois. À titre d'exemple, mentionnons les sept projets annoncés dans les Laurentides dans le cadre du programme Québec branché.

Redistribuer la richesse

La rigueur budgétaire et la bonne performance de l'économie ont permis au gouvernement de procéder à d'importantes baisses d'impôts et de taxes. Parmi les mesures destinées à réduire le fardeau des familles du Québec, la ministre a souligné les baisses d'impôts pour 4,2 millions de contribuables, l'aide de 100 dollars par enfant pour l'achat de fournitures scolaires et la baisse des taxes scolaires, résultat de la plus importante révision de celles-ci depuis 25 ans.

Notons également que les marges de manoeuvre dégagées permettent d'améliorer la qualité de vie des familles, de lutter encore mieux contre la pauvreté et d'investir davantage en santé et en éducation. Dans la région des Laurentides, cette réalité s'est concrétisée notamment par l'annonce du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV, l'annonce de l'ouverture de l'unité d'hospitalisation brève de l'hôpital de Sainte-Agathe ainsi que la reconnaissance du GMF des Hautes-Laurentides.

«?Si aujourd'hui nous sommes capables de poser ces gestes, c'est parce que nous avons une base solide pour le faire : une économie performante et des finances publiques en ordre. Les marges de manoeuvre dégagées ne sont pas celles du gouvernement, ce sont celles des Québécoises et des Québécois. Elles nous permettent de jeter les bases d'un nouveau Québec, dans lequel les familles de la région des Laurentides bénéficient d'une meilleure sécurité financière et où la réalisation de leurs projets devient possible?», a conclu la ministre.

Faits saillants

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 15:31 et diffusé par :