Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec investit plus de 6 M$ pour bonifier le tourisme hivernal dans la région touristique des Cantons-de-l'Est

ORFORD, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de plus de 6 M$ pour des projets de développement dans trois stations de ski de la région touristique des Cantons-de-l'Est. La Corporation Ski & Golf Mont-Orford, Ski Bromont.com et Ski Sutton inc. recevront respectivement 3 M$, 1,5 M$ et plus de 1,6 M$. Ces initiatives à saveur touristique totalisent des investissements de près de 29 M$ dans la région.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, ainsi que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

« Avec ses quatre saisons, le Québec possède des avantages certains pour développer son offre touristique et prendre sa place parmi les destinations les plus convoitées dans le monde. Le tourisme hivernal fait partie des secteurs d'activité stratégiques pour la croissance de notre industrie. C'est en investissant dans des projets comme ceux que nous annonçons aujourd'hui, qui mettent en valeur le potentiel festif et événementiel hivernal du Québec, que notre gouvernement entend poursuivre son itinéraire vers la croissance économique. Je salue le travail des acteurs du milieu qui, de manière concertée et novatrice, investissent temps et argent afin de participer activement à la prospérité économique du Québec et à son rayonnement à l'international. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce projet d'envergure de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford est une excellente nouvelle pour la région qui bénéficiera de recettes touristiques substantielles. En plus de maintenir et de créer des emplois, ce plan de développement de la montagne et de ses infrastructures dynamisera les activités des entreprises touristiques à proximité. Je suis d'autant plus heureux que l'augmentation de l'achalandage, créée par l'allongement de la période d'exploitation, rehaussera l'attractivité de notre région. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces projets de Ski Bromont et de Ski Sutton s'insèrent très bien dans le tissu touristique régional. Ces stations sont considérées par les acteurs du milieu comme des attraits majeurs pour la région et, par leur proximité avec le Nord-est américain et l'Ontario, elles attirent une clientèle hors Québec. Ces initiatives s'inscrivent dans les orientations de développement de l'offre de la région touristique des Cantons-de-l'Est, lesquelles visent notamment à positionner et à structurer les produits liés aux activités sportives, de plein air et de bien-être. Ces investissements stimuleront l'économie régionale et créeront de l'emploi, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour la population québécoise. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

La Corporation Ski & Golf Mont Orford réalisera un plan de développement qui vise entre autres l'amélioration du système d'enneigement de la montagne, l'aménagement d'une infrastructure événementielle pour la réalisation d'activités quatre saisons sur le site ainsi que l'agrandissement et la modernisation du chalet de ski auquel sera ajoutée une terrasse, ce qui optimisera la capacité d'accueil et l'expérience des visiteurs.





Ski Bromont.com mettra en oeuvre son plan d'affaires 2017-2023 qui consiste à augmenter la capacité d'enneigement de la station de ski, à améliorer l'aménagement des pistes, à en éclairer de nouvelles ainsi qu'à agrandir la pente-école. Ski Bromont.com prévoit également remplacer le télésiège principal par un autre plus performant, implanter un système automatisé d'accès aux remontées mécaniques et remplacer les systèmes informatiques.





Quant au projet de Ski Sutton inc., les nouveaux acquéreurs désirent améliorer le système d'enneigement et l'entretien des pistes au Mont Sutton, acquérir un tapis d'embarquement pour la remontée n o 4, diversifier l'offre hivernale par l'acquisition de « yooners » (petits équipements de glisse en position assise) ainsi que l'offre quatre saisons en permettant la pratique du vélo de montagne par le développement des aménagements et des services nécessaires à cette activité.





La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de cette saison unique.

