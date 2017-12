Programme AccèsLogis - La Ville de Montréal obtient la latitude nécessaire pour atteindre ses objectifs en matière de logement social et communautaire







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal aura la latitude nécessaire pour mener à bien ses projets de logement social et communautaire. Le conseil d'agglomération de Montréal a en effet adopté, jeudi soir, des modifications réglementaires qui permettront la mise en oeuvre efficace du nouveau programme AccèsLogis Montréal.

« Notre administration s'est dotée d'objectifs ambitieux en matière de logement social et communautaire. Les besoins sont grands et nous avons le devoir de réussir. Les modifications réglementaires adoptées par le conseil d'agglomération constituent une première étape vers l'atteinte de nos objectifs. Elles nous permettront d'agir plus directement, plus rapidement et plus efficacement en matière d'habitation », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation.

En vertu des modifications adoptées, les décisions concernant le domaine de l'habitation ne relèveront plus que du comité exécutif, ce qui permettra à la Ville de Montréal de faire preuve d'une plus grande agilité. Le pouvoir d'ordonnance quant aux ajustements des paramètres du nouveau programme AccèsLogis et le pouvoir de cautionner des prêts pour le financement des projets de logements sociaux lui seront ainsi dévolus.

« Nous sommes heureux de constater que nos partenaires des villes liées partagent nos préoccupations au chapitre du logement social et communautaire. C'est en effet à l'unanimité que le conseil d'agglomération a adopté les modifications nécessaires à la mise en oeuvre d'AccèsLogis Montréal », a souligné Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que grâce au statut de métropole, la Ville de Montréal disposera de tous les pouvoirs et responsabilités en habitation. Ces nouvelles responsabilités permettront de répondre plus adéquatement et plus efficacement aux besoins de la population montréalaise.

