Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien au profit de la communauté francophone de la grand région d'Edmonton

EDMONTON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera un investissement destiné à appuyer le développement économique et la croissance durable des entreprises et des communautés francophones du Grand Edmonton.

Date : Le lundi 18 décembre 2017 Heure : 11 h (HNR) Endroit : La Cité Francophone

8627, 91 Street (Rue Marie-Anne Gaboury)

Edmonton (Alb.)

