Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec investit 15 M$ pour bonifier l'offre touristique hivernale au Québec







ORFORD, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de maximiser le développement de l'offre touristique, le gouvernement du Québec investit 15 M$ dans la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal pour soutenir la réalisation de 12 projets touristiques dans 8 régions. Cette somme provient de l'enveloppe prévue dans le Plan d'investissement en tourisme 2017-2020 pour la réalisation de projets liés aux secteurs d'activité prioritaires présentant des avantages concurrentiels pour le Québec.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

Citation :

« Avec ses montagnes et ses parcs enneigés, ses attraits diversifiés ainsi que ses fêtes, le Québec est une destination hivernale de choix pour les touristes d'ici et d'ailleurs. Le tourisme hivernal est donc un secteur stratégique d'importance pour le Québec et il est primordial d'y investir afin de mettre en valeur son potentiel festif et événementiel. La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vient ainsi aider les entreprises touristiques à développer leur produit pour faire vivre aux visiteurs une expérience totale de cette saison incomparable. Je salue le travail des acteurs du milieu qui, de manière concertée et novatrice, participent activement à la prospérité économique du Québec et à son rayonnement à l'international. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans les régions concernées.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de cette saison unique.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Tourisme, suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 15:04 et diffusé par :