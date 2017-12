Projet d'investissements de près de 17,5 millions de dollars en Montérégie - Excellente nouvelle pour l'industrie aérospatiale : Groupe Meloche accroît sa capacité de production







SALABERRY?DE?VALLEYFIELD, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec accordent une aide financière totalisant 7 millions de dollars à Groupe Meloche, un important intégrateur de produits et fournisseur de services manufacturiers au sein de l'industrie aérospatiale, pour soutenir la réalisation d'un projet évalué à près de 17,5 millions de dollars.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) attribue ainsi une contribution remboursable de 2 millions de dollars à l'entreprise alors que le gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, lui accorde un prêt de 5 millions de dollars.

L'initiative vise à augmenter la capacité de production de l'entreprise, notamment par l'acquisition d'équipements spécialisés, et permettra la création de 45 emplois dans la région de la Montérégie.

Le député de Huntingdon et ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, ainsi que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse), M. Peter Schiefke, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Grâce à l'excellence de ses réalisations et à sa capacité exceptionnelle d'innover, le Québec figure en tant que chef de file dans l'industrie aérospatiale à l'échelle internationale. Cela dit, nous sommes fiers de soutenir des entreprises dynamiques comme Groupe Meloche dans leurs démarches visant à accroître leur productivité et leur compétitivité au sein de cette industrie. De telles entreprises permettent de confirmer le statut de l'industrie aérospatiale québécoise comme étant l'une des plus innovantes, concurrentielles et diversifiées du monde. »

Stéphane Billette, le député de Huntingdon et ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« Au fil du temps, Groupe Meloche a su assurer son succès et sa croissance en diversifiant son expertise et ses activités, et en misant sur la relève entrepreneuriale. L'entreprise a si bien réussi ce virage qu'elle est désormais un acteur incontournable dans la chaîne d'approvisionnement des grands donneurs d'ordres de l'industrie aérospatiale. Le projet dévoilé aujourd'hui est ambitieux et il est à la hauteur de la vision qui a toujours animé Groupe Meloche. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse)

« Depuis plus de quarante ans, Groupe Meloche contribue, grâce à son savoir?faire reconnu dans les secteurs de l'usinage de précision et de l'ingénierie, à la vitalité économique de la région de la Montérégie. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'appuyer son projet, qui créera d'ailleurs de nombreux emplois de qualité à Salaberry?de?Valleyfield. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016?2026, notre gouvernement s'est notamment engagé à soutenir la croissance de ce secteur clé de notre économie en appuyant la réalisation de projets d'investissement structurants. L'initiative de Groupe Meloche fait assurément partie de ces projets, qui permettront de renforcer l'expertise de nos entreprises québécoises, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous appuyons leur réussite. »

Dominique Anglade, vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises canadiennes innovantes, en particulier en matière d'automatisation et de numérisation. Les investissements dans les technologies de pointe, comme ceux réalisés par Groupe Meloche, permettent de préparer les travailleurs du Québec aux emplois de demain et de faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Fondée en 1974 à Salaberry?de?Valleyfield, Groupe Meloche fournit des composants d'aérostructures et d'aéromoteurs aux fabricants d'équipement d'origine et aux fournisseurs de rang 1, en adoptant une stratégie d'intégration verticale incluant l'usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l'assemblage et les essais non destructifs.

fournit des composants d'aérostructures et d'aéromoteurs aux fabricants d'équipement d'origine et aux fournisseurs de rang 1, en adoptant une stratégie d'intégration verticale incluant l'usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l'assemblage et les essais non destructifs. La Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016?2026 , qui prévoit des interventions de l'ordre de 510 millions de dollars sur cinq ans, vise à renforcer et à diversifier la structure de l'industrie aérospatiale québécoise; à soutenir la croissance de ce secteur clé en appuyant des projets d'investissement; à assurer la présence d'une relève qualifiée; à accompagner les PME dans leur développement, notamment sur les marchés mondiaux; et à miser sur l'innovation.

, qui prévoit des interventions de l'ordre de 510 millions de dollars sur cinq ans, vise à renforcer et à diversifier la structure de l'industrie aérospatiale québécoise; à soutenir la croissance de ce secteur clé en appuyant des projets d'investissement; à assurer la présence d'une relève qualifiée; à accompagner les PME dans leur développement, notamment sur les marchés mondiaux; et à miser sur l'innovation. Le gouvernement du Canada a lancé le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Les principaux programmes appuyant l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec de DEC.

