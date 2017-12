Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour soutenir l'efficacité énergétique et l'action climatique en Nouvelle-Écosse







HALIFAX, NS, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour faire croître l'économie tout en respectant ses engagements en matière de changements climatiques et en créant des emplois dans les collectivités à l'échelle du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, a annoncé que la Nouvelle-Écosse pourrait recevoir plus de 56 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone afin de financer des programmes qui aident les Néo?Écossais à économiser argent et énergie, tout en soutenant les objectifs de la Nouvelle-Écosse en matière de climat. Le financement constitue un volet du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, conçu pour stimuler une croissance propre et éliminer la pollution par le carbone tout en faisant la promotion de solutions innovatrices pour lutter contre les changements climatiques. Le ministre Brison et Iain Rankin, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, ont convenu de poursuivre leurs efforts de réduction des émissions dans le but de lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada permettra de créer des emplois et de soutenir des communautés plus saines, et il aidera les Canadiens à économiser de l'argent. En misant sur le leadership des provinces et des territoires, le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aidera le Canada à respecter son engagement dans le cadre de l'Accord de Paris et à atteindre son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030. La Nouvelle-Écosse est admissible au financement à titre de signataire du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

L'annonce d'aujourd'hui, qui a été faite dans une résidence de Halifax, montre les types de projets qui seront financés par le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada collaborera avec la Nouvelle-Écosse pour étendre le partenariat actuel entre la province et Efficiency Nova Scotia. Ce partenariat aide les Néo?Écossais à utiliser moins d'énergie et à économiser de l'argent, par l'installation de produits à haut rendement énergétique et par la modernisation des résidences. Ces investissements contribueront aussi à la transition de la Nouvelle-Écosse du charbon à l'énergie propre.

En plus de son annonce au sujet de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui que d'autres provinces profiteront du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Des annonces additionnelles touchant d'autres provinces seront diffusées à mesure que les propositions de projet seront finalisées.

Citations

« L'investissement dans des solutions de lutte contre les changements climatiques et pour une croissance propre est une partie essentielle de notre plan de lutte contre les changements climatiques au Canada. Les projets que nous soutenons par l'entremise de ce financement miseront sur le leadership de la Nouvelle-Écosse en matière d'enjeux climatiques pour créer un réel changement dans la vie des Néo-Écossais. Ce financement permettra de créer de bons emplois, stimulera le développement économique propre, et aidera les Néo-Écossais à économiser sur les coûts d'énergie et à lutter contre les changements climatiques dans leurs propres collectivités. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le financement fédéral provenant du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone aidera les Néo-Écossais à réduire leur facture de chauffage et leur empreinte carbone en élargissant les programmes d'efficacité énergétique, actuellement réservés aux résidences chauffées à l'électricité, pour inclure également les maisons chauffées au mazout. En collaborant avec Efficiency Nova Scotia pour soutenir la modernisation des résidences, nous aidons à la fois l'environnement et l'économie. »

- Scott Brison, président du Conseil du Trésor

« La Nouvelle-Écosse est le chef de file national de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet accord s'appuie sur nos succès pour favoriser l'utilisation d'énergie plus propre à l'avenir et créer de nouveaux emplois pour les Néo-Écossais. Nous sommes déterminés à poursuivre ce travail avec le gouvernement fédéral et nos nombreux autres partenaires pour lutter contre les changements climatiques, atteindre nos objectifs de réduction des émissions et aider les Néo-Écossais à réduire leur facture d'énergie tout en vivant plus confortablement dans leur résidence. »

- Iain Rankin, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse

Faits saillants

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada appuie la mise en oeuvre du plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques en investissant dans des projets qui produiront une croissance propre et qui réduiront la pollution par le carbone. Ces investissements soutiennent l'engagement du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris et s'inscrivent dans son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030.

Liens connexes

