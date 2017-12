Sunwing aide les Canadiens à échapper à la neige cet hiver en leur offrant des rabais allant jusqu'à 50 % sur des forfaits vacances







MONTRÉAL, 15 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'hiver est officiellement à notre porte et les météorologues prévoient une saison froide typiquement canadienne, avec des températures à faire frémir et beaucoup, beaucoup de neige. Sachant cela, le lancement du solde « Fuyez la neige » de Sunwing arrive à point nommé. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 décembre, le no 1 dans le sud aide les Canadiens à échapper au froid de l'hiver en leur offrant des économies incroyables allant jusqu'à 50 % de rabais sur des forfaits tout compris dans certains des hôtels les mieux cotés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale. Les amateurs de soleil devront faire vite : ces aubaines ne dureront pas!



Les clients qui réservent leur séjour en profitant de cette offre d'une durée limitée pourraient faire l'expérience en primeur de l'hôtel 5 étoiles Riu Dunamar. Située directement sur la plage de Playa Mujeres, au Mexique, cette nouvelle propriété contemporaine, qui a ouvert ses portes plus tôt ce mois-ci, comprend un vaste complexe et parc aquatique face à la mer ? Splash Water World, une première pour la chaîne RIU Hotels & Resorts au Mexique. Les plus jeunes peuvent également participer à une multitude d'activités gratuites proposées tous les jours au miniclub RiuLand. Les couples, quant à eux, pourront profiter du divertissement quotidien varié ainsi que de nombreuses options de restauration à la carte sans réservation.

Les vacanciers peuvent également élire pour destination le Riu Montego Bay, en Jamaïque, situé sur un excellent emplacement directement sur la plage. Cette propriété, située à proximité des attractions majeures de Montego Bay, offre à ses clients un vaste éventail de sports nautiques gratuits comme la planche à voile, le kayak et la voile, ainsi que des chaises longues au bord de la piscine et une baignoire à remous pour ceux qui désirent se détendre.

Les clients ayant réservé leur séjour à l'un de ces deux hôtels avec Sunwing profitent aussi d'une panoplie d'inclusions RIU®-topia, y compris des repas illimités sans réservation dans des restaurants à la carte, des boissons internationales à volonté, un distributeur de spiritueux dans la chambre, l'accès gratuit au Wi-Fi, des crédits sur des soins au spa et plus encore.

Un favori de longue date auprès des vacanciers, le Memories Varadero Beach Resort est un hôtel situé sur l'une des plus belles plages de sable blanc de Cuba. En plus de posséder quatre splendides piscines et une glissade d'eau pour les enfants, cet hôtel rempli de divertissement offre des activités gratuites comme du volley-ball de plage, de la plongée avec tuba et de la planche à voile, en plus d'un miniclub pour enfants doté d'un programme quotidien.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu à bord offrant une variété de collations et de repas légers, incluant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 35 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e73c2d9-5a33-4c42-a9a6-f25d45de72aa

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice régionale Marketing Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7311

Sam Char

Vice-président exécutif

Groupe de Voyage Sunwing

schar@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7055

